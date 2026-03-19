"אני מפחד לפגוע באנשים": תמיר גולן בווידוי כואב על ההתמכרות

אחרי שקיבל חסינות מהדיירים, תמיר גולן מתקשה לעכל את הרגע ונשבר בחדר האח. הוא משתף על ההתמכרות, הפגיעה במשפחה והצורך התמידי להחזיר לאחרים

תמיר גולן, אחד הדיירים הבולטים בבית "האח הגדול" 2026, כבר הספיק לסחוף את הצופים עם אישיות כובשת: בחור מתוק, רגיש, מלא בתוכן ובעומק - וגם בשלן בולט בבית, כזה שמוצא את עצמו לא פעם במטבח ומביא דרכו עוד צד חם ואוהב שלו. אבל דווקא רגע השיא שלו - קבלת החסינות הראשונה והיחידה, חשף צד אחר, פגיע במיוחד, כשהוא מודה: גם היום, אחרי הכול, הוא עדיין לא הצליח לסלוח לעצמו.

גולן (35), שחקן, יוצר תוכן ומרצה, הגיע לבית עם עבר לא פשוט: התמכרות לסמים כבר מגיל צעיר, שפגעה קשות בו ובמשפחה שלו. דווקא בגלל הפגיעה העמוקה שגרם לסביבה הקרובה אליו בתקופה שבה היה מכור, הוא משתף שהוא חי היום בתחושת מחויבות תמידית "להחזיר" - להיות טוב יותר, לא לפגוע, ולפצות על העבר.

החסינות - והסערה שאחריה

בפרק ששודר אמש (רביעי), במסגרת המשימה הראשונה בבית - "כלבים וחתולים", התבקשו הדיירים לבחור למי להעניק חסינות. הבחירה נפלה על גולן, אך במקום שמחה - עלו רגשות מורכבים.

דווקא בגלל תחושת החוב שהוא נושא איתו, היה לו קשה לקבל את המחווה מהדיירים.

"מי אני בכלל שאקבל?"

בשיחה בחדר האח, לאחר קבלת החסינות, גולן נשבר ושיתף בכנות: "מי אני בכלל שאני אקבל? אני כל הזמן מרגיש שאני חייב להחזיר… אני כל כך מפחד לפגוע באנשים. פגעתי בעבר… וואו, כמה פגעתי."

הרגע הזה, שבו פרץ בבכי, המחיש עד כמה תחושת האשמה עדיין מנהלת אותו - ועד כמה גם מחווה חיובית כמו חסינות יכולה להפוך עבורו לרגע מטלטל.

הפצע הפתוח

הסיפור של תמיר גולן נתפס עד כה כמסע של התמודדות ושיקום - אך השיחה בחדר האח חשפה שהפצע עדיין שם. התחושה שהוא חייב כל הזמן להחזיר לאחרים, במיוחד אחרי מה שעבר עם משפחתו, ממשיכה ללוות אותו גם בתוך הבית.



