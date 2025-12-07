קונדיטורית הרשת וכוכבת הפודיז אור שפיץ פתחה את הבוקר (ראשון) בהודעה מרגשת במיוחד – היא התארסה לבן זוגה, עומרי מסטבוים, במהלך חופשה זוגית באפריקה. שפיץ שיתפה בעמוד האינסטגרם תמונה עם טבעת יהלום נוצצת.

(צילום מסך מתוך האינסטגרם של אור)

אהבה שהתחילה משידוך ברשת

השניים הכירו לפני כ-7 חודשים, בזכות אחת מעוקבותיה של שפיץ ששידכה ביניהם. מהר מאוד הקשר התחזק, ולפני כחודש הם כבר עברו לגור יחד. רק לאחרונה הכריזה שפיץ רשמית על הזוגיות בפוסט ברשת – וכעת השלב הבא כבר כאן.

החתן: מנכ"ל אקולוגי וקצין מילואים

מסטבוים, בן 32 מבנימינה, משמש כמנכ"ל של חברה אקולוגית ובמקביל קצין בצה"ל, שלקח חלק בחמישה סבבי מילואים מאז תחילת המלחמה. כעת, השניים מתחילים פרק חדש ומרגש בחייהם – עם הרבה אהבה וכנראה גם קינוחים טובים במיוחד.