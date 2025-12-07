קונדיטורית הרשת אור שפיץ הודיעה על אירוסים במהלך חופשה באפריקה. הכירו דרך עוקבת לפני 7 חודשים בלבד – וכעת הם מאורסים

קונדיטורית הרשת וכוכבת הפודיז אור שפיץ פתחה את הבוקר (ראשון) בהודעה מרגשת במיוחד – היא התארסה לבן זוגה, עומרי מסטבוים, במהלך חופשה זוגית באפריקה. שפיץ שיתפה בעמוד האינסטגרם תמונה עם טבעת יהלום נוצצת.

אהבה שהתחילה משידוך ברשת

השניים הכירו לפני כ-7 חודשים, בזכות אחת מעוקבותיה של שפיץ ששידכה ביניהם. מהר מאוד הקשר התחזק, ולפני כחודש הם כבר עברו לגור יחד. רק לאחרונה הכריזה שפיץ רשמית על הזוגיות בפוסט ברשת – וכעת השלב הבא כבר כאן.

החתן: מנכ"ל אקולוגי וקצין מילואים

מסטבוים, בן 32 מבנימינה, משמש כמנכ"ל של חברה אקולוגית ובמקביל קצין בצה"ל, שלקח חלק בחמישה סבבי מילואים מאז תחילת המלחמה. כעת, השניים מתחילים פרק חדש ומרגש בחייהם – עם הרבה אהבה וכנראה גם קינוחים טובים במיוחד.