מאה אחוז שלי ומאה אחוז שלך

"נמאס לי להרגיש כל הזמן שאני צריכה לרדוף אחריך" פתחה שרה עוד לפני שהתיישבה

"התעייפתי כבר, כל הזמן צריכה להזכיר, להעיר, להחזיק, להיות השוטרת של הבית.

נמאס לי כבר מהתפקיד הזה" המשיכה

"ואני כבר עייף מזה שכל שיחה בינינו היא ביקורת עלי. ונמאס לי להרגיש שאני כל הזמן לא בסדר" הגיב גידי

נתתי לעייפות ולתסכול שלהם מקום ואז פניתי לשרה.

"כשאת אומרת: 'אני רודפת אחריו', איזו אחריות את לוקחת על עצמך?" שאלתי

"אם אני לא אזיז אותו, הוא פשוט לא יזוז" שלפה מיד את התשובה

"גידי, כשאתה שומע את זה מה קורה לך מבפנים?" שאלתי

"בדרך כלל אני עושה מה שהיא רוצה רק שתרד ממני, שתרגע, אבל בפנים אני מרגיש כעס וריחוק" ענה

"זו בדיוק הסיבה שאני מרגישה שאני נשארת עם עצמי, הנה, הוכחה שבאמת באמת אני לבד" ענתה שרה

"נמאס לי שאת מקטינה אותי" הוסיף גידי

"שניכם עייפים ובצדק, כל אחד מכם לוקח אחריות על תחום שהוא לא שלו וזה מעייף" הסברתי

"מה זאת אומרת?" שרה שאלה

"לכל אחד מכם יש מאה אחוז אחריות, אבל התחום לא זהה" עניתי

"אז מי אחראי על מה?" שאל גידי וחייך קלות

"תחשבו רגע על לידה.

בלידה שרה, האחריות שלך הייתה להתמסר, להיות קשובה לגוף שלך, לדאוג לתנאים שמתאימים לך.

גידי, האחריות שלך הייתה לייצר בטחון, נוכחות ואמון.

לשניכם היו תחומי אחריות שונים שבשיתוף פעולה, יצרתם את התנאים הטובים ביותר ללידה מוצלחת"

"ומה שונה המצב בקשר שלנו?" שאלה שרה

"כשאת רודפת אחריו, את לוקחת אחריות על גידי וכשאתה נסגר, אתה מוותר על האחריות שלך כמשפיע בקשר. מוותר על כח ההשפעה שלך" עניתי

"איזו השפעה?" שאל גידי

"הנוכחות שלך משפיעה.

כשאתה בוחר להיות מעורב, אז היא נרגעת.

כשאתה נעלם, היא מתכווצת.

האחריות שלך היא להיות מודע להשפעה הזו, לא מתוך אשמה אלא מתוך עוצמה.

ושרה, האחריות שלך היא לא להזיז אותו אלא למשוך אליך את התנאים שאת צריכה.

לבקש, להגיד אמת, בלי לנהל ובלי להחליט בשבילו" עניתי

"את יודעת מה יקרה אם אני לא אזכיר לו? אם לא אחזיק את הקשר הזה?" ענתה בהתנגדות

"את לא אמורה להחזיק את הקשר הזה אלא להחזיק את עצמך" עניתי

"אני פשוט מפחדת שאם אני אשחרר אז הכל יתפרק" אמרה שרה דומעת

"כל אחד מכם מנסה להציל את הקשר אבל בדרך שמחלישה את השני.

כשאת לוקחת אחריות על גידי את מחלישה ומקטינה את המסוגלות שלו וכשהוא מוותר על ההשפעה שלו הוא מחליש אותך ומשאיר אותך לבד.

שרה, את יכולה לתת לי דוגמא מהשבוע שבו נאלצת לקחת אחריות על גידי?"

"בשישי בבוקר, הוא ישב והתעסק בכל מיני קשקושים של העבודה ואני התרוצצתי עם הילדים במטבח.

חיכיתי שיקום מעצמו, שיראה ויבין. כשזה לא קרה, אני התפוצצתי" סיפרה

"מה אמרת לו?" שאלתי

"אתה לא רואה כלום, אני לבד כאן וזה לא חדש ואחרי זה לא דיברתי איתו כל היום" ענתה

"ומה לדעתך הייתה האחריות שלך שם? לפני הפיצוץ?" שאלתי

"לבקש עזרה. פשוט להגיד שאני זקוקה לו".

"כשאתה שמעת שהיא אמרה לך שאתה לא רואה כלום ושהיא לבד כאן וזה לא חדש, מה עבר עליך?" שאלתי

"אני מיד מתגונן. ניסיתי להסביר לה למה זה היה דחוף שהייתי בטלפון וכמה היא טועה והיא לא באמת רואה כמה אני עוזר לה וכל מה שאני עושה עבורה….וכשהיא לא הסכימה לדבר איתי, פשוט התנתקתי".

"אם היא הייתה אומרת לך ישירות: אני זקוקה לך עכשיו במטבח?" שאלתי

"אז הייתי בוחר אם להצטרף או שהייתי אומר לה שאני צריך עוד 10 דקות לסגור כמה דברים דחופים.

אבל לפחות זה היה ברור" ענה

"והאחריות שלך היא לא לחכות לפיצוץ כדי לזוז ולא לזוז רק כדי להשתיק אלא לבחור איך אתה רוצה להשפיע באותו הרגע.

והאחריות שלך שרה היא לא לחכות שגידי יקרא את המחשבות שלך או לבחון אותו בשקט, אלא למשוך את התנאים שאת צריכה ולבקש באופן ישיר".

"ואם אני לוקחת אחריות על החלק שלי ובכל זאת הוא לא משתנה?" שאלה שרה

"את לא לוקחת אחריות על מנת שהוא ישתנה אלא כי זה הציר שלך.

את מבקשת כי זו האמת שלך ולא כדי לייצר תוצאה" עניתי

"את יכולה לתת לנו איזה משהו פרקטי שנוכל כבר ליישם בבית?" שאל גידי

"להיות ערים ולבדוק מה האחריות שלי בכל סיטואציה.

לא מה הוא עשה או מה היא לא עשתה, אלא מה האחריות שלי".

כשהם חזרו שבוע לאחר מכן, שאלתי אותם איך היה להם להתמקם אחרת.

"הפסקתי לרדוף ולמדתי לבקש ואם זה לא התקבל מיד, נשמתי" אמרה שרה

"אני הפסקתי לחכות שהיא תהיה מרוצה כדי להרגיש שאני בסדר אלא שאלתי את עצמי איך אני רוצה להשפיע היום על שרה".

"ואיך זה השפיע על המרחב הזוגי שלכם?" שאלתי

"פחות מלחמות ויותר מקום לכל אחד" ענה גידי

"זה מדהים, כשאני מפסיקה לרדוף אחריו ולנהל אותו, אז גידי דווקא רצה להתקרב יותר" אמרה שרה

"וכשאני לא נעלם, נוכח ומשפיע, אז אני מרגיש ששרה כבר לא צריכה לנהל, אלא מצליחה להתרווח"

"תמשיכו להחזיק כל אחד את התחום אחריות שלו והשאר כבר יוולד מאליו".

--------------------

