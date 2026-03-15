פגיעה ישירה בבניין בבני ברק; בן 60 נפצע בינוני

אזעקות הופעלו כעת (ראשון) שוב במרכז הארץ, בעקבות ירי טילים מאיראן.

דווח על פגיעה ישירה במרכז הארץ. מהמשטרה נמסר: שוטרי מחוז ת"א,לוחמי מג"ב וחבלנים מטפלים כעת במס' זירות נפילה של פריטי אמל"ח בתחום המחוז.

במשטרת ישראל התקבלו לפני זמן קצר דיווחים על נפילת פריטי אמל"ח בתחום מחוז ת"א. שוטרים וחבלני המשטרה פועלים כעת על מנת לבודד את זירות הנפילה- ללא נפגעים בשלב זה.

ממד"א נמסר: חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח איכילוב, גבר כבן 60 במצב בינוני עם פציעות רסיסי זכוכית בראש.

חובש רפואת חירום במד״א משה וינמן סיפר: "הגענו לזירת נפילה עם הרס למבנה. זכוכיות מנופצות על הרצפה, עשן והמולה. טיפלנו במטופל אחד במצב בינוני, כבן 60 עם פצעים מרסיסי זכוכיות. אנחנו פועלים בכוחות גדולים במקום וממשיכים בסריקות כדי לוודא שאין נפגעים נוספים".



