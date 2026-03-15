תיעוד מתל אביב: הטיל מתפוצץ ליד אנשים שלא הלכו למרחב מוגן

המשטרה מפרסמת תיעוד של נפילת הטיל בתל אביב. פצצת מצרר נחתה באמצע הכביש מטרים מאזרחים שלא נכנסו למרחב מוגן. רק בנס זה הסתיים בפציעות קלות

באיראן אומרים כי מדובר בטיל סג'יל - הנחשב מתקדם ומדויק יותר מהטילים הרגילים שהם ירו עד כה. גם הפעם מדובר בטיל עם ראש מצרר - המכיל פצצונות קטנות המתפזרות בשטח וגורמות לנזקים - אמנם יותר קטנים מאשר ראש קרב, אבל גם הם מסוכנים.

מהמשטרה נמסר:" לפני זמן קצר החלה מתקפת טילים לתחומי מחוז ת"א, במהלך הירי נפלו מספר פצצונות מטיל מתפזר שהסבו נזק במספר מוקדים, בתוך כך באחת הזירות נראים אזרחים שלא התמגנו ובסמוך אליהם נופל טיל מתפזר שהוביל לפציעה קלה של 3 אזרחים".

"התיעוד ממחיש באופן מובהק את המחוייבות שלנו כאזרחים להתמגן ולהישמע להנחיות פיקוד העורף. במקרה הזה הפציעות הן קלות, אולם האירוע יכל להסתיים בצורה הרבה יותר קשה בפגיעה בנפש"