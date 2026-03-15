הירי מאיראן: 2 גברים נפצעו קל במרכז הארץ

2 אנשים כבני 50 נפצעו קל, כתוצאה מפגיעת טיל איראני במרכז הארץ. דווח על זירות נוספות עם נזק לרכוש

אזעקות הופעלו היום (ראשון) במרכז הארץ, בעקבות ירי טילים מאיראן. ממד"א נמסר: בהמשך לירי לעבר מדינת ישראל, צוותי מד"א מעניקים טיפול רפואי ל-2 גברים כבני 50 במצב קל עם חבלות קלות.

פראמדיק מד"א שמחה סימנדוייב סיפר: "קיבלנו דיווחים על מספר זירות של הרס. באחת הזירות התהלכו אלינו שני גברים בני 62 ו-44 שנחבלו קלות כתוצאה מחלקי אספלט שפגעו בהם, ככה"נ בעקבות ההדף. הענקנו להם טיפול רפואי ראשוני בזירה, ופינינו אותם לבתי החולים כשמצבם מוגדר קל.

אנחנו קוראים לציבור להקפיד על הנחיות פיקוד העורף ולהיכנס למרחבים המוגנים מיד בהישמע האזעקה. האירוע הזה הסתיים עם פצועים קלים בלבד, אבל יכל להסתיים בטרגדיה."

בנוסף דווח על זירות נוספות עם פגיעות כתוצאה משברי יירוט.

מהמשטרה נמסר: שוטרי מחוז ת"א,לוחמי מג"ב וחבלנים מטפלים כעת במס' זירות נפילה של פריטי אמל"ח בתחום המחוז.

במשטרת ישראל התקבלו לפני זמן קצר דיווחים על נפילת פריטי אמל"ח בתחום מחוז ת"א. שוטרים וחבלני המשטרה פועלים כעת על מנת לבודד את זירות הנפילה- ללא נפגעים בשלב זה.

משטרת ישראל קוראת לתושבים להישמע להנחיות פיקוד העורף, להישאר במרחבים מוגנים בהתאם לצורך, להימנע מהגעה לזירות, לא להתקרב או לגעת בשרידים העלולים להכיל חומרי נפץ, ולדווח באופן מיידי למוקד 100 על כל פריט חשוד.