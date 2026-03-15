מכה לברוורמן: המינוי לשגריר באנגליה בסכנה

אגף המשמעת בנציבות שירות המדינה המליץ להשעות את צחי ברוורמן מכל תפקיד בשירות המדינה למשך חצי שנה, במסגרת פרשת "הפגישה הלילית בחניון". ההמלצה הועברה לממלא מקום נציב שירות המדינה, דניאל הרשקוביץ, אשר צפוי להכריע האם לקבל את עמדת אגף המשמעת והפרקליטות כך פרסם לראשונה היום (ראשון) אביעד גליקמן.
על פי הפרטים, לפני כשבוע נערך לברוורמן שימוע באגף המשמעת בנציבות שירות המדינה. לאחר בחינת החומרים והטענות שהוצגו במסגרת ההליך, המליץ האגף להשעותו מתפקיד בשירות המדינה לתקופה של שישה חודשים.
ההמלצה הועברה בימים האחרונים לממלא מקום נציב שירות המדינה, פרופ' דניאל הרשקוביץ, שיידרש להכריע האם לאמץ את המלצת אגף המשמעת והפרקליטות או לקבל החלטה אחרת בעניינו. השופט מיכאל קרשן ציין בהחלטתו כי ההכרעה התקבלה לאחר שהוצעה לצדדים פשרה שקיבלו. "בתום הדיון בערר הצעתי לצדדים הצעה, והם קיבלוה. הערר מתקבל אפוא", כתב.
כאמור, השופט מנחם מזרחי ביטל את ההגבלות על צחי ברוורמן, והתיר לו להיפגש עם נתניהו. כזכור, בית המשפט המחוזי בלוד קיבל את ערר המשטרה בעניין התנאים המגבילים שהוטלו על צחי ברוורמן, וקבע כי התנאים יעמדו בתוקפם עד ל־10 במרץ. ההחלטה ניתנה לאחר דיון בערר שהגישה המדינה על החלטת בית משפט השלום.
