מכה לברוורמן: המינוי לשגריר באנגליה בסכנה

אגף המשמעת בנציבות שירות המדינה המליץ להשעות את צחי ברוורמן מכל תפקיד בשירות המדינה למשך חצי שנה, במסגרת פרשת "הפגישה הלילית בחניון". ההמלצה הועברה לממלא מקום נציב שירות המדינה, דניאל הרשקוביץ, אשר צפוי להכריע האם לקבל את עמדת אגף המשמעת והפרקליטות כך פרסם לראשונה היום (ראשון) אביעד גליקמן.

על פי הפרטים, לפני כשבוע נערך לברוורמן שימוע באגף המשמעת בנציבות שירות המדינה. לאחר בחינת החומרים והטענות שהוצגו במסגרת ההליך, המליץ האגף להשעותו מתפקיד בשירות המדינה לתקופה של שישה חודשים.