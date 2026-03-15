אילה חסון: "אם זה היה קורה - היתה פה רעידת אדמה עוצמתית"

המגישה אילה חסון מתייחסת להתפתחות בפרשת שדה תימן, ואומרת: "לא היתה לפצ"ר ברירה, אם זה היה קורה - היתה פה רעידת אדמה עוצמתית"

‏אילה חסון, שהתעסקה רבות בפרשת שדה תימן, התייחסה היום (ראשון) ברדיו 'גלי ישראל', להחלטת הפצ"ר איתי אופיר להורות על סגירת החקירה נגד לוחמי כוח 100.

בדבריה היא אומרת: "הפרסום בהתחלה ייחס להם 'מעשה סדום בנסיבות אינוס'. האשמה המפלצתית הזו, שחוללה את כל הכאוס, לא הייתה מגיעה לעולם בלי האישום הזה נגד הפצ"רית שהפיצה את הסרטון ואת האשמת הסרק הזו.

לולא תפסתי על חם את הסיפור הזה שמדובר בסרטון מפוברק, והתחיל לחולל את סימני השאלה באירוע - לא היינו באמת עכשיו, והיו עוד מגישים כתב אישום בריוני נגד הלוחמים.

לפצ"ר החדש לא הייתה ברירה אלא לסגור את התיק ולא להגיע איתו לבית המשפט. כי אם זה היה מגיע לבית המשפט - הייתה מתחוללת פה רעידת אדמה עוצמתית הרבה יותר כאשר גברת פצ"רית, עדיין אלופה, שהרמטכ"ל לא שלל את דרגותיה, וכל הצוות שלה היו מגיעים למסדר חקירה, כולל היועמ"שית, ומי מהשב"כ או מהפרקליטות שהיה מגיע להחלטה לשחרר את המחבל ולהעלים אותו"

‏עוד הוסיפה חסון: "חוקר מצ"ח, גיא גופמן, שיקר לכאורה במצח נחושה. הוא יושב בראיון בטלוויזיה ואומר ש'אינו יודע למה הם מחזיקים כך את המגינים'. אני בדקתי את זה עם מפקד בשדה תימן, ובתוך דקה הבנתי שמדובר בנוהל קבוע בכל חיפוש על מחבל אל מול שאר המחבלים במכלאה. זו הדרך להתגונן מולם. חוקר מצ"ח לא יודע את זה? לא בדקת את זה?"