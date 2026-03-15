חיל האויר צד ומחסל חיילים ממערך הכטב"מים של איראן. צפו

בפעילות הנועדה לפגוע במערך הטילים והכטב"מים של המשטר האיראני, הותקף אתר שיגור ששימש גם לאחסון כטב"מים, ממנו נראו החיילים נמלטים

תיעודשחשף צה"ל מראה כיצד כלי טיס של חיל האוויר עקב אחר חיילים איראנים שנמלטו מאתר שיגור כטב"מים במערב איראן, וחיסל אותם במספר תקיפות רצופות.

המהלך הוא חלק ממתקפה רחבה שמנהלת ישראל נגד מערך הטילים הבליסטיים וכלי הטיס הבלתי מאוישים של המשטר האיראני.

תקיפת אתר האחסון והמרדף אחר החיילים

במסגרת הפעילות במערב איראן, תקף חיל האוויר אתר אחסון כטב"מים שהוקם בתוך אתר שיגור. מיד לאחר התקיפה זיהו כלי הטיס כי חיילים איראניים ממהרים לברוח מהאתר. חיל האוויר עקב אחריהם ופגע בהם בסדרת תקיפות נוספות.

צה"ל מסר כי הפעילות נמשכת ללא הפסקה, ומטרתה להשמיד תשתיות ולחסל אנשי מערך הטילים הבליסטיים והכטב"מים - במטרה לצמצם את היקפי הירי לעבר שטח ישראל.

דובר צה"ל

תקיפות מקבילות בלבנון

במקביל לפעילות מול איראן, המשיך חיל האוויר בתקיפות בחזית הלבנונית. במרחב אל-קטראני הותקפו מספר אתרי שיגור של חיזבאללה, שמהם תכנן הארגון לבצע שיגורים בטווח המיידי.

בנוסף, הושמדו מפקדות של יחידת "כוח רדואן" בביירות, שמהן פעלו מחבלי הארגון לקידום מבצעים נגד ישראל.

המסר של צה"ל

מצה"ל נמסר כי הכוחות ממשיכים לפעול בו-זמנית על מספר חזיתות, תוך מיקוד בתשתיות הליבה של מערך הטילים הבליסטיים והכטב"מים. על פי ההערכה הצבאית, פגיעה בתשתיות אלה ובאנשי המקצוע המפעילים אותן היא הדרך היעילה ביותר לצמצם את האיום על ישראל בטווח הקצר והבינוני.