עוד אלפי מטרות בדרך: התאריך המפתיע שסימן צה"ל לסיום הלחימה

בצה"ל מציינים כי נותרו אלפי יעדים לפעולה במסגרת המערכה נגד איראן, ובמערכת הביטחון אף סימנו מועד יעד אפשרי לסיום הלחימה במסגרת התוכניות המבצעיות

דובר צה"ל, תת-אלוף אפי דפרין, אמר היום (ראשון) לרשת CNN כי צה"ל נערך להמשך המערכה נגד איראן לפחות עוד שלושה שבועות, כאשר לדבריו נותרו "אלפי מטרות" לתקיפה במסגרת הפעילות הצבאית המתמשכת.

לדבריו, בצה"ל פועלים בתיאום עם ארצות הברית ומחזיקים בתוכניות מבצעיות שיימשכו לפחות עד חג הפסח הקרוב, בעוד כשלושה שבועות. דפרין ציין כי קיימות גם תוכניות פעולה עמוקות יותר לפרק זמן נוסף מעבר לכך.

על פי נתוני צה"ל, מאז תחילת המערכה ב־28 בפברואר ביצע חיל האוויר הישראלי כ־400 גלי תקיפה במערב ובמרכז איראן. התקיפות התמקדו בתשתיות ובפעילים הקשורים למערכי האש, ההגנה והייצור של המשטר האיראני.

גורמים ישראלים אמרו כי מאז פרוץ המלחמה תקפו ישראל וארצות הברית יחד אלפי מטרות ברחבי איראן.

דפרין הדגיש כי צה"ל אינו פועל לפי לוח זמנים קבוע. לדבריו, הפעילות הצבאית מתנהלת בהתאם להתקדמות בהשגת היעדים שהוגדרו למבצע.

לדבריו, מטרת הפעולה היא לפגוע באופן משמעותי ביכולות המשטר האיראני ולהחלישו.