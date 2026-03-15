יאיר שרקי על פרשת שושנה סטרוק: "אין לכם מושג"

יאיר שרקי חושף את הפער העצום בין תדמית השרה סטרוק למציאות: בעוד דמה נשפך ברשת, היא התמקדה רק בהצלת בתה שושנה ז"ל. שרקי קורא לעצור את "הריקוד האכזרי על הדם" ולגלות אנושיות מינימלית

פרשת שושנה סטרוק ז"ל, בתה של השרה אורית סטרוק שהלכה לעולמה היום (ראשון), לוותה בשנים האחרונות בשמועות וטענות מורכבות. העיתונאי יאיר שרקי חושף כי בדיקה עיתונאית יסודית שערך, יחד עם עמיתים נוספים, העלתה כי אין בסיס להאשמות שהופצו: "החשד הסביר דל ביותר, אם לא למטה מכך"

שרקי, שעקב מקרוב אחר השתלשלות האירועים בזמן אמת, מעיד כי המצוקה של סטרוק הייתה רחוקה מלהיות הצגה פוליטית. "איני חוקר כליות ולב, אבל ממה ששמעתי בזמן אמת, ניכרו דברי אמת וניכר הצער שאין לו סוף", כתב. הוא מדגיש כי מדובר במקרים מורכבים במיוחד שמי שלא מכיר אותם מקרוב יתקשה להבין את עומק הכאב הכרוך בהם.

אחת הנקודות המרכזיות בדבריו של שרקי נוגעת לפער שבין האופן שבו סטרוק נתפסת בציבור לבין דמותה האמיתית. "אורית סטרוק היא בעיניי הפוליטיקאית עם הפער הגדול ביותר בין הדימוי הציבורי לדמות האמיתית והמורכבת", הוא קובע, ורומז כי ישנם צדדים נוספים באישיותה שטרם נחשפו לקהל הרחב.

קריאה לעצור את "הריקוד על הדם"

שרקי חותם את דבריו בפנייה נוקבת לציבור הישראלי, ובעיקר ליריביה האידיאולוגיים של השרה. הוא קורא להם להניח בצד את המחלוקות ולמצוא את ה"מינימום האנושיות" הנדרשת ברגע של טרגדיה משפחתית: "מי שרואה בה יריבה פוליטית ואידיאולוגית מרה, יכול לגייס את מינימום האנושיות, ואם לא להשתתף בצער, פשוט לשתוק... תעצרו את הריקוד האכזרי על הדם ברשת".