לול, קרובים קרובים או הופה היי? מצעד תוכניות העבר יוצא לדרך

איזו תוכנית נוסטלגית היא האהובה ביותר? במסגרת פרויקט מיוחד של כאן ליום העצמאות, הצופים מוזמנים לבחור את תוכניות העבר הגדולות של הטלוויזיה הישראלית

לכבוד יום העצמאות ה-78 למדינת ישראל ולציון 90 שנה לשידור הציבורי, תאגיד השידור הישראלי משיק פרויקט נוסטלגי מיוחד בשם "גדלנו כאן". במסגרת הפרויקט מוזמנים הצופים לבחור את תוכניות הטלוויזיה האהובות ביותר בכל הזמנים מתוך ארכיון השידור הציבורי.

התוכניות שייבחרו על ידי הקהל ישודרו במצעד חגיגי מיוחד ביום העצמאות הקרוב, בכאן 11.

מצעד נוסטלגי ליום העצמאות

הפרויקט מבקש להחזיר למסך רגעים בלתי נשכחים מהטלוויזיה הישראלית של שנות ה-70, ה-80 וה-90. במסגרת "גדלנו כאן" מועמדות לבחירה 30 תוכניות עבר אהובות מימי רשות השידור והטלוויזיה החינוכית.

בסיום ההצבעה ייבחרו שבע התוכניות האהובות ביותר, ומהן ישודרו פרקים נבחרים במהלך יום העצמאות הקרוב - ביום רביעי, 22 באפריל, בכאן 11.

הופה היי צילום: מתוך התוכנית

אלו התוכניות שמתמודדות במצעד

בין התוכניות המועמדות לבחירת הצופים נמצאות: "בטברנה", "דרור, למנצח שיר מזמור - פסטיבל הזמר המזרחי", "הופה היי", "החתול שמיל", "המסעדה הגדולה", עונת מלחמת המפרץ של "זהו זה", "כן מה?!", "לא כולל שירות", "להיט בראש", "לול", "הילדים משכונת חיים", "ממני מני", "מסיבת גן", "ניקוי ראש", "סיבה למסיבה", "עניין של זמן", "פסטיבל הזמר והפזמון", "קרובים קרובים", "קרוסלה", "ראש כרוב", "רגע עם דודלי", "ריצ'רץ’", "שמיניות באוויר", "שעה טובה" ו"תוסס".

ההצבעה כבר נפתחה

ההצבעה פתוחה לקהל הרחב מהיום (ראשון, 15 במרץ) ועד יום ראשון, 22 במרץ, באתר וביישומון של כאן.

לאחר סיום ההצבעה יוכרזו שבע התוכניות המובילות - שישודרו במצעד חגיגי מיוחד במהלך יום העצמאות הקרוב בכאן 11.