"שאף אחד לא יגע באישה שלי": בעלה של עינב בובליל מגיב

עינב בובליל נשאלה בסטורי למה היא לא משתתפת ב"רוקדים עם כוכבים". במקום לענות בעצמה, הפנתה את המצלמה לבעלה - שהסביר למה מבחינתו זה לא בא בחשבון

המשפיענית עינב בובליל שיתפה אתמול (שבת) בסטורי שלה שאלות ותשובות עם העוקבות, ואחת השאלות שחזרה שוב ושוב הייתה: למה היא לא משתתפת בתוכנית "רוקדים עם כוכבים".

במקום לענות בעצמה, בובליל החליטה להפנות את המצלמה לבעלה אלי ולתת לו להסביר את הסיבה.

"שאף אחד לא יגע באישה שלי"

בסרטון פנתה בובליל לבעלה ושאלה אותו מדוע אינו מסכים שתשתתף בתוכנית ותרקוד לצד רקדן מקצועי. אלי הבהיר כי מבחינתו מדובר בקו אדום.

"השם ישמור, אנחנו לא מסכימים חס ושלום שאף אחד יגע באישה שלי. לא ירקוד ולא כל מיני", אמר.

"אישה צריכה לרקוד עם בעלה"

בהמשך העלתה בובליל שאלה נוספת ושאלה אם זה היה מפריע לו גם במקרה שהרקדן היה גיי. אלי השיב מיד: "ברור".

לדבריו, מבחינתו המקום לריקוד הוא בבית. "אישה צריכה להיות לבעלה, לרקוד עם בעלה. אני ארקוד איתך בסלון, אעשה לך סלסה מה שתרצי".

בובליל סיכמה את הדברים בחיוך: "זאת התשובה, חברות".

"יש דברים שלא קונים בכסף"

לקראת סוף הסרטון ניסתה בובליל לבדוק אם סכום כסף גדול היה משנה את דעתו ושאלה: "ואם היו מציעים לי נגיד שלושה מיליון שקל?". אלי לא התרגש והשיב: "100 מיליון".

לדבריו, גם סכום כזה לא ישנה את עמדתו: "100 מיליון - לא מוותרים על העקרונות שלך". בובליל הסכימה וסיכמה: "יש דברים שלא קונים בכסף. שום סכום בעולם".