חשד לעבירות מין חמורות: עורך דין בכיר ממרכז הארץ נעצר

לאחר חודשים של חקירה סמויה, עשרות בלשי ימ"ר מחוז מרכז פשטו על ביתו של העו"ד החשוד; במשטרה אומרים כי מדובר באחת הפרשיות החמורות שנחקרו בשנים האחרונות.

עורך דין בכיר ממרכז הארץ נעצר הבוקר (ראשון) בחשד למעורבות בפרשיית עבירות מין חמורה הקשורה למערכת הביטחון, זאת לאחר חקירה שנוהלה בחודשים האחרונים בימ"ר מחוז מרכז ועברה כעת לשלב הגלוי כך נחשף היום (ראשון) בi24news.

עשרות בלשי היחידה המרכזית במחוז מרכז פשטו הבוקר על ביתו של עורך הדין ועצרו אותו במסגרת החקירה. במשטרה מעריכים כי מדובר בפרשה מורכבת, אשר נבדקה במשך תקופה ממושכת טרם המעבר לשלב הגלוי.

במשטרה אישרו את דבר קיומה של החקירה. דובר מחוז מרכז מסר ל-i24NEWS: "מדובר באחת הפרשיות החמורות שראינו. מדובר בחקירה מסועפת, ערכית וחשובה שעברה הבוקר לשלב הגלוי".

לפי גורמי החקירה, הפעולות שנעשו הבוקר הן חלק ממהלך רחב של איסוף ראיות וגביית עדויות במסגרת החקירה. בשלב זה לא נמסרו פרטים נוספים על החשדות המיוחסים לעורך הדין או על היקף המעורבים בפרשה.

על פרטי הפרשה הוטל צו איסור פרסום והחקירה נמשכת וצפויים צעדי חקירה נוספים בהמשך.