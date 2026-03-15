הותרו לפרסום שמות החיילים האמריקאיים שנהרגו בהתרסקות המטוס

הפנטגון התיר לפרסום את שמותיהם של 6 חיילי חיל האוויר שנהרגו במהלך מבצע זעם אפי של ארה"ב באיראן.

6 החיילים נהרגו ביום חמישי האחרון בהתרסקות של מטוס מדגם KC-135 התרסק במערב עיראק. בתחילה פורסם כי מדובר בפגיעה של האיראנים בכוחות, אך הפיקוד המרכזי של צבא ארה"ב הבהירו כי מדובר בתאונה בין שני מטוסים שהתרחשה במרחב אווירי המוגדר בטוח לכוחות.

על פי הדיווח הרשמי, שני מטוסים היו מעורבים בתקרית שאירעה בזמן ניסיון תדלוק אווירי. אחד המטוסים התרסק באזור מערב עיראק, בעוד שהמטוס השני המעורב בתקרית הצליח לבצע נחיתה בשלום בבסיס קרוב. האירוע הוגדר כתאונת תדלוק וחקירה נפתחה לבחינת הגורם לתאונה.

שמות החללים

רב-סרן ג'ון א. קלינר, בן 33, מאובורן, אלבמה

קפטן אריאנה ג. סבינו, בת 31, מקובינגטון, וושינגטון

סמלת אשלי ב. פרויט, בת 34, מברדסטאון, קנטקי

קפטן סת' ר. קובל, בן 38, ממורסוויל, אינדיאנה

קפטן קרטיס ג'יי. אנגסט, בן 30, מווילמינגטון, אוהיו

סמל טיילר ה. סימונס, בן 28, מקולומבוס, אוהיו

מאז תחילת הלחימה נהרגו 9 חללים לצבא ארה"ב - שלושת החללים הראשונים נהרגו בימים הראשונים למבצע אך טרם נמסר כיצד נפגעו החיילים והיכן.