לאחר בדיקות: דן ביטון ינוח בשל דלקת ויראלית; מצבו טוב

קשר הפועל באר שבע, דן ביטון, עבר היום (ראשון) בירור רפואי מקיף לאחר ביצוע בדיקות שגרתיות. הבירור העלה סימנים לדלקת ויראלית באזור הלב, ובהתאם להמלצת הקרדיולוגים הוא יידרש למנוחה בתקופה הקרובה לצורך טיפול והחלמה.
בהודעת המועדון נמסר כי ביטון מרגיש טוב והודה לכל מי שפנה אליו בימים האחרונים. בשלב זה ההמלצה הרפואית היא להימנע ממאמץ עד לסיום הטיפול והמעקב.
ברקע הדברים, ערן זהב העלה סטורי ברשתות החברתיות ובו קרא להתפלל לרפואתו של קשר הפועל באר שבע. בעקבותיו הצטרפו שחקנים נוספים ששיתפו מסרים דומים, בהם עדן קארצב, לירן רוטמן, בר כהן, מיכאל אוחנה וניב גבאי.
גם שחקני עבר הצטרפו לקריאה ברשתות, בהם איתי שכטר, עידן ורדו־טל בן חיים, ששיתפו הודעות תמיכה ואיחולי החלמה לשחקן.
