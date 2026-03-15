פרופ' מדריק מפתיע: "לא מדובר באינטרס של נתניהו"

‏השופט בדימוס עודד מודריק, לשעבר סגן נשיא ביהמ"ש המחוזי בת"א, התראיין היום (ראשון) ברדיו 'גלי ישראל', בנוגע לבקשת החנינה של ראש הממשלה נתניהו.

בדבריו הוא אמר: "לפי ההשקפה שלי, בהחלט כן. לנשיא יש סמכות לחון גם לפני הכרעת הדין. לשון החוק לא סותרת זאת, ואם לתובע יש סמכות לעצור משפט או לבטל כתב אישום עוד לפני פסק הדין - קל וחומר שלנשיא יש סמכות לחון גם קודם להכרעה. השאלה הקשה יותר היא אם יש הצדקה.

כאן לא מדובר באינטרס אישי של נתניהו, אלא באינטרס לאומי: המדינה צריכה ראש ממשלה במשרה מלאה, והעובדה שבתקופה כזו הוא נדרש לבלות זמן רב בבית המשפט עלולה לפגוע באינטרס הלאומי. בעיניי פתרון נכון יותר אפילו מחנינה הוא עצירת המשפט לתקופה ארוכה, אולי אפילו עד סוף הקדנציה".