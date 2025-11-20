בפוסט שפרסמה ברשתות החברתיות כתבה אלמנתו של הלוחם שנפל ב-7 באוקטובר: "מה שאני לא ידעתי שאפשרי – הלב שלי ידע והוא ידע להישבר ולהיפתח ולאהוב, ולפנות מקומות נוספים ולגדול עוד ועוד"

בשורות משמחות: אביה סלוטקי אלמנתו של ישי סלוטקי ז"ל, ששירת כלוחם בגולני ונהרג ב-7 באוקטובר, התארסה הערב עם מיכה גולדברג.

בפוסט שפרסמה ברשתות החברתיות כתבה אביה: "מה שאני לא ידעתי שאפשרי – הלב שלי ידע והוא ידע להישבר ולהיפתח ולאהוב, ולפנות מקומות נוספים ולגדול עוד ועוד".

עוד כתבה כי גם ברגעים שבהם חשה כי אין עוד תקווה, הצליח לבה להפתיע אותה: "גם כשחשבתי שכבר אי אפשר הוא הוכיח לי אחרת – שהלב יודע להתגעגע עד עמקי נשמתו ולאהוב עד עומק המצולות. וגם כאן עוד מסע שלם לפנינו אני מודה על מה שהיה, ועל כל מה שעוד יבוא. זה הנצחון הקטן שלנו".

נזכיר כי ישי סלוטקי נהרג בקרב ב-7 באוקטובר בקרב בצומת עלומים לצד אחיו, נועם הי"ד. השניים יצאו להילחם יחד ונקברו זה לצד זה בהר הרצל בירושלים.