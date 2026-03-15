"אין לי אוויר והלב כבד": עדן הראל מלווה את בנה לגיוס

מנחת הטלוויזיה, השחקנית ואשת התקשורת עדן הראל שיתפה הבוקר (שלישי) רגע מרגש במיוחד מחייה האישיים. הראל ובעלה עודד מנשה התייצבו בבקו"ם בתל השומר כדי ללוות את בנה מנישואיה הקודמים, נועם ישראל, ביום גיוסו לצה"ל - לחטיבת החילוץ וההצלה.

בפוסט אישי ומרגש שפרסמה ברשתות החברתיות, כתבה הראל על התחושות שמלוות אותה כאמא ברגע הגדול.

"הילד מתגייס - ולב של אמא דואג"

"וככה פתאום זה קורה… הילד מתגייס. ואולי הוא כבר לא כל כך ילד, אבל בשביל לב של אמא - ילד תמיד יהיה ילד. אין לי אוויר והלב כבד, דואג. ומה יהיה? ולמה לוחם?"

לדבריה, למרות הגאווה הגדולה, הפחד והדאגה כאם לא מרפים.

עדן הראל ובנה ביום הגיוס צילום: מתוך עמוד הפייסבוק של עדן

"הלב רוצה את הילד שמור בבית"

"כולם יגידו כמה זה חשוב וכמה צריך, אבל הלב, הלב של אמא רוצה את הילד שלו לידה, שמור במיטה, מוגן מפני כל הרע שיש". הראל הודתה כי היא מנסה לשחרר ולתת לבנה לצאת לדרך החדשה, אך הרגש עדיין מציף אותה.

"אולי זה זמן לשחרר ואני מנסה, באמת שאני מנסה. בינתיים אני סתם בוכה. מחכה שארגע".

"גאה להיות חלק ממשפחת אמהות ללוחמים"

בסיום דבריה פנתה הראל גם לאימהות נוספות שמלוות את ילדיהן לשירות קרבי.

"לכל האמהות הלביאות ששולחות את הילדים שלהן לצבא - אין עליכן בעולם. אתן הכוח והאור. ועם כל הלחץ והפחד, אני גאה להיות חלק ממשפחת אמהות ללוחמים. שהשם ישמור את כל החיילים".