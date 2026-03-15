שרה נתניהו, מלניה טראמפ וגילה גמליאל בסרטון חדש

שרה נתניהו מורידה את החיג'אב צילום: מתוך הסרטון של גילה גמליאל

בסרטון AI חדש של שרת המדע גילה גמליאל נראות שלוש הנשים החזקות של הקואליציה נגד איראן מורידות את החיג'אב ושולחות מסר לנשים האיראניות

שרת המדע גילה גמליאל, שהייתה השרה לענייני מודיעין בזמן מתקפת חמאס ב-7.10 עד לסגירת המשרד, ממשיכה לפרסם את חלקה בהפלת המשטר האיראני.

היום פרסמה גמליאל סרטון בעזרת בינה מלאכותית (AI), בו נראות שלוש הנשים החזקות של הקואליציה נגד איראן - רעיית ראש ממשלת ישראל שרה נתניהו, רעייתו של נשיא ארה"ב מלניה טראמפ והשרה גילה גמליאל, כשהן עטויות חיג'אב.

מתוך חשבון ה-X של גילה גמליאל

במהלך הסרטון השלוש מורידות אותו וחושפות את פניהן. המסר לנשים האיראניות הוא "Raise your voice for the freedom of Iran's women" - הרימו את קולכן למען החופש של הנשים האיראניות.