הצצה ראשונה בלעדית: הטריילר המלא לסרט "חשבונות שמיים" של אסתי ביטון שושן נחשף כאן בסרוגים לראשונה. דרמה חרדית כואבת עם משי קליינשטיין ואורי אלבי על אסון משפחתי שמערער את עמודי התווך של האמונה והזוגיות

אין אסון גדול ושובר לב יותר מאשר זוג שמאבד את ילדו הקטן, אחרי שנשכח ברכב. הסרט "חשבונות שמיים", של אסתי ביטון שושן, מביא למסך את הטרגדיה הזאת בדיוק, כאשר היא קורית לזוג חרדי. הסרט מביא למסך את הסיפור הקשה של הזוג שחייהם מתנפצים ביום אחד. הטריילר מובא לכם לראשונה פה, באתר סרוגים.

צפו בהצצה ראשונה לסרט "חשבונות שמיים":

מלבד הסיפור קורע הלב, בולט במיוחד המשחק המעולה של השחקנים הראשיים. מי שמגלמת את רות, האם החרדית הצעירה היא משי קליינשטיין. עולמה של רות מתהפך עליה ביום אחד, כאשר בעלה שמואל (אורי אלבי), שוכח את בנם באוטו. שמואל הוא אברך ועילוי מבטיח, והוא זה שגורם בשגגה למותו של בנם הקטן, שרוליק. לראשונה בחייה, רות מוצפת בשאלות המערערות את אמונתה.

עלילה שיורדת לעומק הנפש מנקודת מבט חרדית

בעוד שמואל מבקש לכפר על אשמתו בכל מיני דרכים מסורתיות, רות מבקשת למצוא פתרונות מעשיים ולמצוא את קולה בתוך המסגרת החברתית הקשוחה של העולם החרדי. הסרט, במהלך 87 הדקות שלו, מציג דרמה משפחתית שמתרחשת כולה בתוך החברה החרדית ומתמודדת עם שאלות קיומיות קשות מנקודת מבט פנימית.

צוות השחקנים

לצד משי קליינשטיין ואורי אלבי מככבים דניאל מורשת, מיקי לאון, ישי גולן וריימונד אמסלם. ההפקה של מטרו תקשורת וסרטי יונייטד קינג זוכה לתמיכה רחבה מקשת, קרן רבינוביץ, מועצת הקולנוע, משרד התרבות והספורט, קרן גשר ומפעל הפיס.