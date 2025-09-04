ילד כבן 3 נשכח זמן רב ברכב בבאר שבע. כוחות ההצלה הוזעקו ומעניקים טיפול לילד שמצבו מוגדר אנוש, כשהוא מחוסר הכרה

שוב מקרה של שכחת ילד ברכב. כוחות ההצלה הוזעקו בבאר שבע לזירה בה נמצא ילד בתוך רכב. מצבו אנוש.

ממד"א נמסר: "בשעה 12:57 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב נגב, על ילד ששהה זמן ממושך ברכב סגור בבאר שבע. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים במקום טיפול רפואי לילד בן 3 מחוסר הכרה".

חובשי רפואת חירום במד"א יאיר רוזוליו ואדיר נזרי, סיפרו: "קיבלנו דיווח על ילד ששהה זמן ממושך ברכב סגור. הגענו למקום במהירות וסיפרו לנו שהוציאו את הילד מהרכב לאחר ששהה בו זמן רב. מיד התחלנו בטיפול רפואי שכלל ביצוע פעולות החייאה, מתן תרופות וקירור, תוך כדי שאנחנו מעלים אותו לניידת טיפול נמרץ של מד"א ומפנים אותו לבית החולים כשמצבו אנוש תוך כדי פעולות החייאה".