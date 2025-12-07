משרד הבריאות הודיע על ריקול לתות שדה מוקפא של רמי לוי לאחר שנמצאו חריגות בחומרי הדברה. הציבור התבקש שלא לצרוך את המוצר

משרד הבריאות וחברת "א.מ שרון שיווק בע"מ" הודיעו הבוקר (ראשון) על ריקול לקופסאות תות שדה מוקפאים שיוצרו עבור "רמי לוי שיווק השיקמה". זאת לאחר שבבדיקות שנערכו על ידי שרות המזון לשכת הבריאות מחוז צפון, נמצא חריגות בבדיקה לשאריות חומרי הדברה במוצר.

אלו פרטי המוצר:

תות שדה מוקפא 500 גרם

תאריך ייצור 01/2025

תאריך פג תוקף 12/2026

ברקוד מוצר- 7290013220561

מיוצר עבור רמי לוי שיווק השקמה

"בתאום לאיסוף עם שירות המזון משרד הבריאות ומתוך אמצעי זהירות ואחריות כלפי לקוחות החברה, הוחלט על החזרה יזומה עבור המוצר הנ"ל. אנו מבקשים מכל מי שרכש את המוצר מהאצווה המפורטת שלא לצרוך אותו" נמסר. "ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות לקבלת פיצוי. אנו פועלים לטיפול ומניעת הישנות המקרה ולהבטיח כי כלל מוצרינו עומדים בכל תקני האיכות והבטיחות".

לפרטים נוספים:

שירות לקוחות 076-888-8686