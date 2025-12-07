18 אוהדי הפועל תל אביב נעצרו בביתם בחשד שהשליכו רימוני עשן צה"לים בדרבי שפוצץ לפני כחודש וחצי, בו נפצעו אוהדים ושוטרים

18 אוהדי הפועל ת"א נעצרו הבוקר (ראשון) בביתם בחשד שהשליכו רימוני עשן צה"לים בדרבי שפוצץ לפני כחודש וחצי. האוהדים נלקחו לחקירה במבצע שנקרא "אדום בוהק". המשטרה תבקש לדון בהארכת מעצרם.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . מעצר אוהדי הפועל תל אביב | צילום: דוברות המשטרה

הם מצטרפים לשישה אוהדים שנעצרו במהלך המשחק שהתקיים ב-19.10. אחד ניסה להחדיר למגרש אמצעי פירוטכניקה, וחמישה נוספים שהתפרעו מחוץ לאצטדיון וגרמו לפציעת שוטר לאחר שהשליכו בקבוקים ואבנים לעבר השוטרים.

ילד בן 15 נפגע בראשו כתוצאה מהאבוקות ונשאר מדמם באופן משמעותי. אחותו בת ה-12 נזקקה לטיפול רפואי בעקבות קשיי נשימה שנגרמו מהעשן הסמיך של הרימון. בחקירה התגלה שאוהד אחד נכווה בצווארו, ושני שוטרים נפגעו — אחד בידו והשני בעיניו — מרימונים שהושלכו לעברם.

מהמשטרה נמסר: "למרבה הצער, האלימות לא פסקה גם בתוך האצטדיון. דקות לפני תחילת המשחק, ובאופן מתוזמן ושיטתי, הודלקו עשרות אבוקות — חלקן הושלכו אל המגרש — וכן הושלכו 48 רימוני עשן תקניים של צה"ל מכיוון היציעים המזרחי והמערבי, אל היציעים המלאים באוהדים ובכינון ישיר לעבר קבוצת שוטרים שהיו במקום לשמירת ביטחון הציבור. השלכת האמל"ח הובילה לפציעתם של עשרות אוהדים ושוטרים שנזקקו לטיפול רפואי, וחלקם אף פונו לבתי החולים. נציין כי רימוני העשן של צה"ל מוגדרים כאמל"ח עפ"י סעיף 144(ג) לחוק העונשין, וכוחם להזיק לאדם".

הפועל ת"א: הפסד טכני והורדת נקודות

"בשל חומרת האירועים והחשש המיידי לביטחונו ולשלומו של הציבור, החליט מפקד המחוז, ניצב חיים סרגרוף, על ביטול המשחק ופיזור הקהל. ההחלטה שהתקבלה לאחר שקלול מכלול השיקולים המקצועיים של גורמי הרפואה והחבלה, הובילה לפיזור הקהל באופן שקט ומבוקר, למעט קומץ פורעי חוק שבחר במודע להישאר מחוץ לאצטדיון, להתעמת עם השוטרים ולהמשיך בהפרות הסדר".

"בעקבות האירועים החריגים, הוטלה החקירה על היחידה המרכזית של מחוז ת"א, שהחלה במלאכת איסוף הממצאים והראיות. בשבועות האחרונים ניהלה היחידה חקירה אינטנסיבית שבמהלכה נאספו ראיות רבות, אשר הרכיבו תמונה מלאה שלפיה החשודים פעלו על-פי תוכנית מאורגנת, באופן שיטתי וסדור, בדומה לארגון פלילי. על-פי החשד, החשודים נכנסו למגרש בחסות ארגון האוהדים "אולטראס" של הפועל ת"א, הסליקו אמצעי פירוטכניקה בשיטות ייחודיות, כיסו את פניהם בקפוצ'ון, רעלה או כובע כדי למנוע זיהוי, ולאחר השלכת האמל"ח נבלעו בין הקהל, כשחלקם אף החליפו בגדים במטרה לטשטש את זהותם".

הפועל תל אביב קיבלו הפסד טכני, הפחתת שתי נקודות בפועל, קנס של 194 אלף ש"ח (184 אלף על האבוקות ועוד 10 אלף על קריאות גזעניות וכן איסור מכירת כרטיסים לקהל חוץ שיתקיים מול מכבי חיפה. מכבי תל אביב כאמור תעלה למקום הראשון עם 23 נקודות, בעוד הפועל תל אביב תרד למקום החמישי עם 14 נקודות.