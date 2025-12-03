מדינות בארה"ב מקדמות הצעת חוק להכרה ביו"ש בתיאום עם ראש מועצת שומרון יוסי דגן. נציגים ממדינות אלבמה וטנסי הודיעו לו השבוע כי הן מצטרפות להצעת החוק

המהלך להכרה רשמית ביהודה ושומרון מתרחב בצורה חסרת תקדים: 20 מדינות בארה"ב צפויות להעביר הצעת חוק להכרה ביהודה ושומרון. זאת לאחר שמאות חברי בתי נבחרים מארה"ב הגיעו לסיורים בשומרון וקיבלו סקירה מראש המועצה יוסי דגן על החשיבות ההיסטורית והבטחונית של יהודה ושומרון למדינת ישראל והעם היהודי.

גם ראשי ארגוני גג ענקיים של חברי בתי נבחרים בארה"ב קיימו פגישות בנושא עם ראש מועצת שומרון, בישראל ובארה"ב. הצעות החוק מקודמות בתיאום עם דגן.

כעת חברי בתי נבחרים ממדינות טנסי ואלבמה, כריס טוד ומארק גידלי, עדכנו את ראש מועצת שומרון כי הגישו במדינותיהם הצעות חוק אשר יורו להשתמש במושג "יהודה ושומרון" במקום "הגדה המערבית" בכלל המסמכים והחקיקה המדינתית באותן מדינות. הצעות חוק אלו מכירות בזכותו ההיסטורית של העם היהודי על יהודה ושומרון. חבר בית הנבחרים מאלבמה, מארק גידלי, נפגש עם דגן וביקר בשומרון בספטמבר, וחבר בית הנבחרים מטנסי, כריס טוד, התארח בשומרון כאורחו של דגן בשבוע שעבר.

הצעת החוק "חוק יהודה ושומרון", הוגשה בבתי הנבחרים המדינתיים של שתי המדינות, והצפי הוא שהיא תאושר ותעבור בעוד מספר חודשים, אולי כבר במרץ. הצעות חוק דומות כבר אושרו או נמצאות בהליכי חקיקה במדינות נוספות, בהן פלורידה וארקנסו.

דגן קיים פגישת זום עם חברי בית הנבחרים שהגישו את החוק במדינותיהם וברך אותם על המהלך: "תודה רבה על הצעת החוק האסטרטגית. אני שמח כל כך להודות בשם כלל תושבי יהודה ושומרון, ובשם כל אזרחי ישראל. במיוחד בימים לא פשוטים אלו, ימי מלחמה, המהלך הוא הצהרה אדירה. מבטל את השקר על 'הגדה המערבית', על 'הכיבוש', ומחזיר את המילים האמיתיות 'יהודה ושומרון'".

לדבריו, "הפעילות והשותפות בנושא הריבונות על יהודה ושומרון כארץ התנ"ך, הכרחית לא רק למצב הביטחוני, היא הכרחית בראש ובראשונה למען הצדק, ולכן אני רוצה לברך בשם כל תושבי השומרון מכאן, מהרי גריזים והר עיבל, מקבר יוסף, חברון, ושילה, ומכל המקומות הקדושים, ובמיוחד משומרון, מהמקום בו ה' ברך את אברהם: שכל אומה שמברכת את עם ישראל – אלוהים יברך אותה. שאלוהים יברך אותך, משום שאתה מברך את עם ישראל".

גילדי אמר לדגן כי "זה כבוד גדול עבורי לתמוך בישראל ולעשות את כל שביכולתי לשנות את הנרטיב, כי אני מאמין ששינוי הנרטיב והתחלת הדיבור הנכון על ארץ ישראל הם חשובים ביותר. 'חוק יהודה ושומרון' משנה את הנרטיב מ'הגדה המערבית' ולמעשה קורא לאזור הזה בשמו האמיתי. תנו לאנשים לדעת שזו ארץ יהודה. זהו הנרטיב הנכון. ואני חושב שזה יעזור בדרך משמעותית. לכן זה כבוד עבורי לעזור ליצור את הנרטיב הזה. זו יהודה ושומרון, לא הגדה המערבית. היא שייכת לעם ישראל. אני יודע שיש מדינות רבות אחרות ברחבי אמריקה שכבר עשו זאת או שעושות זאת. ואני חושב שזה הולך להיות צעד משמעותי. ואני גאה להיות חלק מסיוע בעשיית הצעדים הללו".

טוד, חבר בית הנבחרים בטנסי שביקר כאמור לפני שבוע בישראל, אמר בשיחת זום על הצעת החוק: "אני יותר משמח לחוקק את החוק ואומר לכם שאחד הדברים המדהימים ביותר שחוויתי בביקורי הקודם בישראל היה עד כמה האנשים אוהבי שלום, עד כדי כך שהם מאפשרים לאנשים ממה שאני אכנה אמונות תוקפניות לחיות ממש לידכם, בידיעה שהם שכניכם, אבל אתם רק רוצים לחיות בשלום. אני מוכן ומסוגל לעשות כל שביכולתי כדי לתמוך בעם ישראל. ולגבי האויבים שלכם שנמצאים ממש לידכם – אין מקום בעולם שבו זה מתרחש באותה צורה. ולכן אני רוצה לעשות כל שביכולתי כדי לעזור לכם. הארץ הזו ניתנה לכם על ידי ה' בזכות וצריך להגן עליה, והיא צריכה להיות כולה בשליטת עם ישראל".

בשבוע שעבר ביקרה משלחת של 20 מחוקקים בכירים מארצות הברית בשומרון כאורחיו של דגןץ המחוקקים פועלים בכדי לחוקק חוקים לפיהם בתי נבחרים בארצות הברית יאסרו על שימוש במסמכים רשמיים במונח 'הגדה המערבית', ומחייבים את השימוש ב'יהודה ושומרון'. בין משתתפי המשלחת: נשיא ארגון המחוקקים הלאומי של ארה"ב ג'ייסון רפרט ועשרים סנאטורים ונציגי בתי נבחרים, מארצות הברית שהגיעו כמשלחת מיוחדת לביקור רשמי בישראל, כאורחיו דגן. המשתתפים קיימו סיור בשומרון, ולאחריו נכנסו לתפילה בקבר יוסף שבשכם.