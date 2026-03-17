טראמפ קיבל תוכניות ל"נתיבי יציאה" - אך טרם הכריע

גורמי צבא בארה"ב כללו בתוכניות המלחמה השוטפות אפשרויות עבור הנשיא דונלד טראמפ לסיום המלחמה באיראן, כך דיווחה היום (שלישי) רשת NBC מפי מקורות המעורים בפרטים. למרות הכנת נתיבי יציאה, הנשיא טרם החליט להשתמש בהם, והלו"ז לסיום המערכה נותר נזיל ותלוי בהתפתחויות בשטח.

בתוך הממשל מתנהל מאבק בין שתי גישות: מחד, יועצים המודאגים מחוסר היציבות הכלכלית העולמית וזינוק מחירי הנפט דוחפים לאסטרטגיית יציאה מהירה. מנגד, בכירים אחרים רואים במלחמה הזדמנות היסטורית לשחיקה סופית של השפעת המשטר האיראני באזור. דוברת הבית הלבן, קרולין לוויט, ציינה כי ההערכה הראשונית של הפנטגון להשגת היעדים נעה בין ארבעה לשישה שבועות, והדגישה: "הפעולה תסתיים כשהמפקד העליון יקבע שהמטרות מומשו".

בשטח, המערכה האווירית של ארה"ב וישראל הכתה ביעדים אסטרטגיים באי ח'ארג - מסוף ייצוא הנפט המרכזי של איראן. הנשיא טראמפ רמז כי התנאים לסיום המלחמה חייבים לכלול "כניעה ללא תנאי" וחיסול היכולת הגרעינית. מנגד, שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י הבהיר כי טהרן לא ביקשה הפסקת אש: "נמשיך בהתנגדות ללא היסוס".

אחד האתגרים המרכזיים נותר מצר הורמוז, שדרכו עובר כ-20% מאספקת הנפט העולמית. המצר חסום למעשה לתנועת מיכליות לאחר שרחפנים איראניים פגעו בלמעלה מעשרה כלי שיט מסחריים. טראמפ פנה למדינות כמו סין, יפן ובריטניה בבקשה לסייע ב"שיטור" המצר, בעוד מנהיגי אירופה מהססים לספק תמיכה צבאית ישירה לפתיחת הנתיב.

למרות הפגיעה האנושה ביכולות הצבאיות של איראן, המודיעין האמריקני מעריך כי אין כרגע סימנים לקריסה קרובה של שלטון האייתוללות. מומחים מזהירים כי המשטר בטהרן רואה במלחמה מאבק קיומי ובנק על כך ש"סף הכאב" שלו גבוה מזה של יריביו. "היעד המרכזי שלהם הוא הישרדות", הסבירו פרשנים, "אם הם יעמדו על הרגליים כשהפצצות ייפסקו – מבחינתם הם ניצחו".