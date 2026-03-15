תיעוד: כך נראה המצור האירני על מיצרי הורמוז

תיעוד מיוחד של עיתונאי איראני מראה כיצד מכליות הנפט תקועות במיצרי הורמוז, מחשש לפגיעה מהכוחות האיראני שאורבים להם במקום

עם תחילת הלחימה באיראן, איים המשטר האירני כי יסגור את מיצרי הורמוז המשמשים כמעבר הימי הראשי להובלת נפט וארגיה באזור.

בתיעוד מיוחד שמפרסם עיתונאי איראני הוא נראה מפליג אל מצרי הורמוז והראה את הקו המדויק שבו אסור לספינות לעבור.

בתיעוד נראות מכליות הנפט אשר נתקעות במקום לאור החסימה את ספינות משמרות המהפכה שאיימו לפגוע בכל מי שיעבור במקום. העיתונאי מעיד שברגע שהספינות מאותרות על ידי הכוחות האירנים ברדאר או שהן מפעילות מנוע/מדליקות אורות הן מיד מותקפות ללא כל התראה.

יש לציין שבסוף השבוע פורסם כי ארה"ב מסיטה כוחות של מרינס אל המקום וזאת במטרה לתגבר את הכוחות וייתכן כי הם ישמשו גם לצורכי הגנה ואבטחת המעבר הימי לספינות ומכליות הנפט.

אמש (שבת) נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי כוחות אמריקנים ביצעו תקיפה עצימה באי ח'ארג', המשמש כמסוף המרכזי של איראן לייצוא נפט גולמי לשוק העולמי. האי נחשב לאחד הנכסים האסטרטגיים המרכזיים של תעשיית האנרגיה האיראנית, ובכך יכול להשפיע על יכולתה של המדינה לייצא נפט. במקביל הבהיר כי ארצות הברית לא תאפשר פגיעה בתנועת הנפט במפרץ.

טראמפ הזהיר כי לא לא יהסס להורות על תקיפה נגד תשתיות אנרגיה של איראן, במידה ותפעל כנגד נתיבי המעבר של מכליות הנפט.



