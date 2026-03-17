מדינות המפרץ לטראמפ: "אל תעצרו עד להשמדת היכולות"

בשיחות סגורות מבהירים מנהיגי האזור כי נסיגה לפני השמדת היכולות הצבאיות תפקיר אותם לנקמה: "אל תעצרו באמצע, איראן חצתה את כל הקווים האדומים"

מדינות המפרץ הערביות העבירו מסר נחרץ לממשל טראמפ: אין לעצור את המערכה הצבאית עד להשמדה מוחלטת של יכולותיה הצבאיות של איראן. לפי דיווחים היום (שלישי) ברויטרס, למרות החשש הכבד מהסלמה, מנהיגי האזור סבורים כי השארת טהרן עם יכולת התקפית תהפוך אותם לבני ערובה של המשטר השיעי ביום שאחרי.

הדרישה הדרמטית מגיעה על רקע לחץ כבד שמפעיל הבית הלבן על המדינות באזור – ביניהן סעודיה, איחוד האמירויות וקטר – להצטרף באופן פעיל למלחמה שמנהלות ארה"ב וישראל. הנשיא טראמפ מבקש להציג חזית אזורית מאוחדת שתעניק לגיטימציה בינלאומית למבצע, אך במפרץ חוששים כי השתתפות פעילה תהפוך אותם למטרה מרכזית לנקמה.

"קיימת תחושה רחבה שאיראן חצתה כל קו אדום", מסבירים גורמים באזור. התקיפות האיראניות האחרונות על שדות תעופה, נמלים ומתקני נפט הוכיחו למנהיגי המפרץ כי הסטטוס קוו אינו בר קיימא. לתפיסתם, אם היכולת האיראנית לייצר טילים ולחסום את מצר הורמוז לא תמוגר כעת, הכלכלות התלויות בנפט יתמודדו עם איום קיומי ארוך טווח.

למרות הדרישה למיגור היכולת האיראנית, במפרץ עדיין אין קונצנזוס על מידת המעורבות הישירה. בעוד שר ההגנה האמריקני טוען כי השותפות באזור מוכנות "לעבור למתקפה", מדינות כמו איחוד האמירויות מדגישות דווקא את זכותן להגנה עצמית ושומרות על איפוק מחושב כדי שלא להיגרר למלחמה כוללת שאינן שולטות בה.

הדילמה האסטרטגית של מנהיגי המפרץ ברורה: הם חוששים מהצתת מלחמה רחבה ובלתי נשלטת, אך חוששים אף יותר מנסיגה אמריקנית מוקדמת מדי. "אם האמריקנים ייסוגו לפני שהמשימה תושלם", מזהירים מומחים באזור, "מדינות המפרץ יישארו להתמודד עם זעם איראני לבדן, ללא הגנה ועם אויב פצוע ומסוכן".