טקס הסיום של קורס מפקדי הכיתות הראשון של חטיבת החשמונאים נערך אתמול (שלישי) בקבר שמואל הנביא, בראשות מפקד החטיבה, אלוף-משנה א׳, ובהשתתפות מפקדים ומשפחות בוגרי ההכשרה. במהלך האירוע נערך סיום מסכת בהשתתפות הלוחמים.
מח״ט חשמונאים נשא דברים בסיום הקורס ופנה ללוחמים: "כל הכבוד לכם, אתם החשובים מכל. עליהם להוות דוגמה אישית, זו משימה קשה אך מושגת. במקום זה בו התאספו המכבים לפני הקרב, אני אברך אתכם; אתם הנחשונים, אליכם עינינו נשואות, אנחנו מתפללים להצלחתכם".
כאמור, כ-70 לוחמים השתתפו אמש בטקס אחרי שסיימו את ההכשרה, במהלכה עברו אימוני לחימה בשטח בנוי ופתוח וניווטים בכל חלקי הארץ, העמיקו בתכנים מקצועיים ואף לחמו בעזה.
בצה"ל אמרו כי זהו קורס ההכשרה הראשון למפקדי כיתות מהמגזר החרדי בחטיבת החשמונאים, והוא חלק מתהליכים משמעותיים בצה״ל אשר נועדו לשלב צעירים חרדים בצבא.
שירי מנתניה
חמודים, מרגשים בטירוף!10:59 03.12.2025
יעקב צבי שפרכר
הקרבת קרבן פסח מבשר חזיר12:50 03.12.2025
שירי מנתניה
בתגובה ל: יעקב צבי שפרכר
יעקב צבי שפרכר המשוקץ והטמא.14:13 03.12.2025
