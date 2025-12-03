סיום מסכת נערך במהלך טקס הסיום של קורס מפקדי הכיתות הראשון של חטיבת החשמונאים, בו השתתפו כ70 לוחמים חרדים שסיימו את הכשרתם. צפו בתיעוד

טקס הסיום של קורס מפקדי הכיתות הראשון של חטיבת החשמונאים נערך אתמול (שלישי) בקבר שמואל הנביא, בראשות מפקד החטיבה, אלוף-משנה א׳, ובהשתתפות מפקדים ומשפחות בוגרי ההכשרה. במהלך האירוע נערך סיום מסכת בהשתתפות הלוחמים.

צפו בתיעוד:

מח״ט חשמונאים נשא דברים בסיום הקורס ופנה ללוחמים: "כל הכבוד לכם, אתם החשובים מכל. עליהם להוות דוגמה אישית, זו משימה קשה אך מושגת. במקום זה בו התאספו המכבים לפני הקרב, אני אברך אתכם; אתם הנחשונים, אליכם עינינו נשואות, אנחנו מתפללים להצלחתכם".

כאמור, כ-70 לוחמים השתתפו אמש בטקס אחרי שסיימו את ההכשרה, במהלכה עברו אימוני לחימה בשטח בנוי ופתוח וניווטים בכל חלקי הארץ, העמיקו בתכנים מקצועיים ואף לחמו בעזה.

בצה"ל אמרו כי זהו קורס ההכשרה הראשון למפקדי כיתות מהמגזר החרדי בחטיבת החשמונאים, והוא חלק מתהליכים משמעותיים בצה״ל אשר נועדו לשלב צעירים חרדים בצבא.