למרות ביטול הצהרתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט נשא הערב (שלישי) את הצהרתו המתוכננת על חוק הגיוס – כשבדבריו תקף את הממשלה על קידום החוק שפוגע לדבריו בביטחון המדינה.

"ב-7.10 מחבלי חמאס השפלים פתחו במתקפת פתע במהלכה הם רצחו, אנסו, וחטפו מעל 1400 ישראלים. מטרתם היתה לא רק לפגוע בנו פיזית, אלא גם לשבור את רוחנו" אמר בנט. "כל מערכות המדינה קרסו, אך באותן שעות ממש עם ישראל התגלה כעם של אריות. ישראלים מכל רחבי הארץ דהרו דרומה לתוך התופת כדי להציל את אחיהם ואחיותיהם! אלחנן קלמנזון, בן שמעוני, האחים נועם וישי סלוטקי, הם ועוד רבים, גיבורי ישראל מסרו את חייהם למען הזולת. באותן שעות לא היו דתיים מול חילוניים, אנשי ימין מול שמאל. היה עם ישראל אחד גדול ומאוחד. רק כשאנחנו יחד, אנחנו מסוגלים להתגבר על הכל. כך היה – וכך גם יהיה".

"כעת עם תום המלחמה, אנחנו נדרשים לשנים של שיגרה מבצעית מוגברת. לצה"ל חסרים כרגע כ-20,000 חיילים כדי להגן על גבולות מדינת ישראל. יש רק שתי אפשרויות: לגייס את אחינו החרדים כדי לתת כתף, או לגזור על המילואימניקים שלנו עוד כ-120 ימי מילואים בשנה באופן קבוע ולהרוס את עתידם המקצועי והמשפחתי.

ברגע זה יש כ-100,000 צעירים חרדים חייבי גיוס שאפשר להכשיר אותם תוך 5 חודשים ברמה הנדרשת למלא את המשימה. זה אפשרי וצה"ל מסוגל לזה, אך הוא זקוק לגב ממשלתי. אלא שהממשלה – במקום לפעול לגיוס החרדים, היא עושה בדיוק הפוך! בימים אלו היא מקדמת חוק שימנע כל סיכוי לגייס חרדים. החוק שהממשלה מקדמת אינו חוק גיוס, אלא ישראבלוף. החוק מלא בניסוחים ובתרגילים שנועדו להטעות אתכם, הציבור, כאילו המטרה היא לגייס חרדים, אך בפועל כל מרכיבי החוק מבטיחים שלא יתגייסו.

כך למשל, החוק מעניק חנינה מיידית לכל העריקים כיום, כלומר פרס למי שערק. והוא גם קובע שצעיר חרדי שימשוך עד גיל 26 יזכה לפטור לכל החיים. אז ברור לכם שכולם יעשו את זה. החוק מלא בבלופים כאלה. לכן צה"ל מתנגד לחוק זה. לכן שר הביטחון הקודם יואב גלנט התנגד לחוק זה ופוטר. לכן יושב ראש ועדת החוץ והביטחון יולי אדלשטיין התנגד לחוק זה, ופוטר. כל גורם מקצועי שראה חוק זה קבע שהחוק הוא ישראבלוף. כולם יודעים שהממשלה מעבירה את החוק הזה רק כי החרדים מאיימים להפיל את הממשלה. זה חוק פוליטי על מלא.

ישנה טענה שאי אפשר לשלב שירות צבאי עם לימוד תורה. מאיפה ההמצאה הזו? מאיפה ההמצאה הזו שצריך לשבת בישיבה ולא להתגייס?! התורה קובעת הפוך! "האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה?" נוזף משה רבנו במי שהוא חשב שרוצה להשתמט. כל גיבורי התורה היו לוחמים! יהושע בן נון, גדעון ודוד המלך כולם היו לוחמים גדולים! רבבות חיילי הציונות הדתית התגלו במלחמה זו במלוא תפארתם. עם גמרא ביד בלב חאן יונס! זו היהדות האמיתית!

חברים, אנחנו יכולים להתאחד כולנו כאומה רק כאשר נשרת כולנו כאומה. אני קורא לכל אזרחי ישראל להתייצב יחד עם חיילי צה"ל אל מול חוק אנטי ציוני זה. חבר כנסת שירים את ידו בעד חוק זה ישא אות קלון עד סוף ימיו.

אנחנו לא מאבדים תקווה, עם ישראל חי!