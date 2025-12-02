3 מחבלים חוסלו ב-2 תקריות נפרדות ברצועת עזה, לאחר שזוהו חוצים את הקו הצהוב ומתקרבים לכוחות צה"ל שפעלו במרחב "באופן שהיווה עליהם איום מיידי"

הפרות הפסקת האש מצד חמאס נמשכות: 3 מחבלים חוסלו מוקדם יותר היום (שלישי) ב-2 תקריות נפרדות שהתרחשו ברצועת עזה, בהם מחבלים זוהו חוצים את הקו הצהוב ומתקרבים לכוחות צה"ל שפעלו במרחב.

לפי הודעת דובר צה"ל, התקרית הראשונה התרחשה בדרום רצועת עזה, כאשר שני מחבלים זוהו חוצים את הקו לצד הישראלי ומתקרבים לכוחות של חטיבת כפיר "באופן שהיווה עליהם איום מיידי". מיד לאחר הזיהוי, חיל האוויר בהכוונת הכוחות חיסל את שני המחבלים.

באירוע נוסף בצפון רצועת עזה, כוחות צוות הקרב החטיבתי 'כרמלי' (2) זיהו מחבל אשר חצה את הקו הצהוב, וגם כן התקרב לכוחות באופן שהיווה איום. גם כאן נאמר כי "מיד לאחר הזיהוי, חיל האוויר בהכוונת הכוחות חיסל את המחבל". מדובר צה"ל נמסר כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

בימים האחרונים רצף התקריות עם מחבלי חמאס שחוצים את הקו הצהוב גובר, כשרק אתמול נרשמו שלושה אירועים נפרדים שבהם חוסלו מחבלים. שני מחבלים חוסלו על ידי כוחות צוות הקרב החטיבתי 'כרמלי' (2) בשני אירועים נפרדים בצפון הרצועה, ובשעות הלילה דווח כי כוחות החטיבה הדרומית הפועלים במרכז רצועת עזה זיהו מחבל אשר חצה את הקו הצהוב – שחוסל על ידי חיל האוויר.