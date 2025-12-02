זלנסקי הביע אופטימיות בביקורו באירופה והצהיר כי הוא מוכן להסכם שיביא לסיום המלחמה. הוא אמר כי יאמץ כל התקדמות מצד ארה"ב

נשיא אוקראינה, ולדימיר זלנסקי, נחת לביקור מדיני באירופה, בזמן שהמשא ומתן בין ארצות הברית ורוסיה לסיום המלחמה נמשך, זלנסקי הביע אופטימיות, אך הודיע באותה נשימה כי "הפתרון" תלוי בפוטין.

זלנסקי התייחס לפגישה המתקיימת היום בקרמלין, שבה יציגו השליחים האמריקנים את מתווה השלום המתגבש בפני פוטין וגורמים בכירים נוספים במוסקבה. לדבריו, הוא מצפה לקבל עדכון רשמי מהצוות האמריקני מיד לאחר סיום הפגישה.

"אני מוכן לתמוך בכל אות שמתקרבת אותנו לסיום המלחמה," אמר זלנסקי. "אני גם מוכן להיפגש עם הנשיא טראמפ בהקדם". עם זאת, הוא הדגיש כי "הכול תלוי בשיחות של היום".

דבריו של זלנסקי מגיעים על רקע דיווחים כי המסמך שנידון כעת כולל הבנות ביטחוניות, ערבויות בינלאומיות וסידורי שליטה אזוריים שהותאמו עם הדרישות של אוקראינה, בניגוד לגרסתו המקורית.