משרד הבריאות חושף את מספר הפצועים מתחילת הלחימה

משרד הבריאות מפרסם הבוקר (שלישי) נתונים מעודכנים על היקף הנפגעים במבצע "שאגת הארי". לפי הדיווח, נכון לשעה 07:00, פונו לבתי החולים מתחילת המערכה 3,530 בני אדם שסבלו מפגיעות בדרגות חומרה שונות.
נכון לשעה זו, 86 נפגעים עדיין מאושפזים בבתי החולים. פילוח מצבם של המאושפזים מראה כי 8 מהם נמצאים במצב קשה, 16 במצב בינוני, 60 במצב קל ושניים נוספים מטופלים בשל פגיעת חרדה.
במהלך 24 השעות האחרונות חלה עלייה במספר הפונים לקבלת טיפול רפואי, כאשר 70 נפגעים נוספים הגיעו לבתי החולים. מתוכם, 4 הוגדרו במצב בינוני, 9 לקו בחרדה ו-146 פונו במצב קל (כולל נפגעים ששוחררו לאחר קבלת טיפול ראשוני).
מערכת הבריאות ממשיכה לשמור על מוכנות גבוהה בבתי החולים ובמרכזי הטראומה, תוך מתן מענה רפואי ונפשי לנפגעים מהחזית ומהעורף תחת איום הלחימה המתמשך.
