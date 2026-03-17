הערכות מודיעין בארה"ב: המשטר באיראן נחלש אך ישרוד

למרות חיסול חמינאי ותקיפת אלפי מטרות, המודיעין האמריקני מעריך כי המשטר האיראני יישאר יציב ומשמרות המהפכה יהדקו את אחיזתם

שבועיים של תקיפות אוויריות מאסיביות מצד ארצות הברית וישראל הביאו לחיסולו של המנהיג העליון חמינאי ולפגיעה אנושה בצמרת הביטחונית, אך הערכות מודיעין שפורסמו היום (שלישי) בוושינגטון פוסט קובעות כי המשטר בטהראן אינו קרוב לקריסה. על פי הדיווחים, משמרות המהפכה מצליחים לשמור על שליטה פנימית הדוקה והופכים למרכז הכוח הבלעדי במדינה המוחלשת.

בעוד שישראל וארה"ב פגעו ביותר מ-15,000 מטרות, העלות הכלכלית והאנושית של המערכה מכבידה עם הוצאות של לפחות 12 מיליארד דולר. הזירה הדרמטית ביותר היא מצר הורמוז, שם האחיזה האיראנית הפכה את תנועת המיכליות לטפטוף וגרמה לשיבוש היסטורי בשוק האנרגיה. איראן משתמשת במל"טים זולים ובמה שנותר ממאגר הטילים שלה כדי להכתיב את התנועה במצר וללחוץ על המערב.

במקביל להישגים הצבאיים, נוצר סדק דיפלומטי חריף עם בעלות הברית במפרץ הפרסי, שמוצאות את עצמן תחת מטרים של טילים ומל"טים איראניים כתגובה. גורמים ערביים מביעים זעם על ממשל טראמפ וטוענים כי הממשל הבטיח עימות קצר, אך השאיר אותן להתמודד לבד עם הנקמה האיראנית בשעה שהמלחמה הופכת למערכה ממושכת.

למרות היעד של נתניהו וטראמפ לשינוי משטר, המומחים סקפטיים לגבי עליית ממשלה דמוקרטית בטווח הקרוב וצופים הישרדות של שלטון צבאי מצומצם. המלחמה לא הובילה לעריקות בשורות הצבא, אלא דווקא להקצנה של הממסד הביטחוני שהדק את אחיזתו בכלכלה ובמנגנוני הדיכוי. מוג'תבא חמינאי, בנו של המנהיג, מסתמן כמי שיוביל את המערכת בתיאום הדוק עם משמרות המהפכה.

בתוך איראן עולים קולות מעורבים בין פעילי זכויות אדם המברכים על הפגיעה במוקדי הכוח, לבין תומכי הממסד שהפכו לנחושים וקשיחים יותר מבעבר. האסטרטגיה המסתמנת בטהראן היא להחזיק מעמד ולהשתמש במנוף השליטה על מצר הורמוז כדי להתיש את הממשל האמריקני. המנהיגים שנותרו מקווים שטראמפ לא ירצה להיגרר למאבק ממושך ויעדיף בסופו של דבר נסיגה על פני המשך הלחימה