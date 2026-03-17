הרב חגי לונדין על פרשת שושנה סטרוק: "זה העונש שלהם"

הרב חגי לונדין מתייחס לפרשת שושנה סטרוק ז"ל ולמתקפה המכוערת של השמאל נגד אמה השרה אורית סטרוק: "הם כבר קיבלו את עונשם"

ראש ישיבת ההסדר בחולון, הרב חגי לונדין, מתייחס לפרשת שושנה סטרוק ז"ל ולהאשמות הקשות של השמאל נגד אמה - השרה אורית סטרוק - ואומר כי זה בדיוק המאפיין של ההגדרה "אוכלי מוות".

הרב לונדין המשיך וכתב: "עלילת הדם התורנית כנגד הציבור הדתי-לאומי היא לחישות על דבר "טקסים אפלים" שמתרחשים כביכול בקהילות הדתיות. הטריגר הוא מותה הטראגי של ביתה ז"ל של אורית סטרוק. בחורה מעורערת בנפשה שהוסתה בידי אנשים מעורערים במוסריותם לטעון שנפגעה בטקסים מעין אלו".

"הכוח המניע את השמועות המרושעות הללו איננו רציונאלי אלא פסיכולוגי. אין ראיות לכלום אבל מפיצי השמועות הללו בטוחים באמת ובתמים שהעולם הזה הוא אפל ומאחורי כל דבר טוב מסתתר דבר רע; שהוזים במוחם הקודח (או בפנטזיות הנסתרות שלהם) שביבי הוא סוכן קטארי; שהציבור האידיאליסטי ביותר במדינה הוא בעצם אוסף של מטרידים; שרבנים הם נאצים בתחפושת ושחיילי כוח 100 אונסים מחבלים".

"השם האמיתי של דמויות מעין אלו צריך להיות "אוכלי מוות" (או אוכלי.ות מוות במקרה שלהם) במשמעות המקורית שהתכוונה ג'י קיי רולינג: יצורים שניזונים ממוות שהם הוזים ומעודדים בכל פינה".

חז"ל מתבטאים "צדיקים במותם קרויים חיים" - צדיקים כדוגמת אורית סטרוק ומשפחתה, שנאלצו במשך שנים להתמודד עם השמועות המרושעות הללו, ויחד עם זאת ממשיכים להוליד חיים בעולם, מלאי אופטימיות, אמונה ושכל ישר".

"לעומת זאת "רשעים בחייהם קרויים מתים" - אלו שרואים מוות ואפלה בכל דבר, מלאי פסימיות ודמיון מפוחד. וזהו בעצם עונשם בעולם הזה ובעולם הבא".