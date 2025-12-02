ד"ר יולנדה יבור, שנעצרה בחשד להסתה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו – פתחה בשביתת רעב בזמן שהיא שוהה במעצר

ד"ר יולנדה יבור, שנעצרה בשבוע שעבר בחשד להסתה לאלימות כלפי ראש הממשלה בעקבות פוסט שפרסמה ברשתות החברתיות, הכריזה על שביתת רעב בזמן שהותה במעצר.

יבור נעצרה ביום חמישי וכעבור כ-24 שעות הגישה המשטרה בקשה להאריך את מעצרה. מאז, בית המשפט האריך את מעצרה פעם נוספת. נזכיר כי יבור נעצרה לאחר פרסום פוסט בפייסבוק בו נראים אזרחים רומנים על נגמ"ש-או-טנק בתקופת ההפיכה כנגד הדיקטטור ניקולאה צ'אושסקו. בפוסט ציינה כי "דיקטטורה לא מפילים בקלפי".