ד"ר יולנדה יבור, שנעצרה בשבוע שעבר בחשד להסתה לאלימות כלפי ראש הממשלה בעקבות פוסט שפרסמה ברשתות החברתיות, הכריזה על שביתת רעב בזמן שהותה במעצר.
יבור נעצרה ביום חמישי וכעבור כ-24 שעות הגישה המשטרה בקשה להאריך את מעצרה. מאז, בית המשפט האריך את מעצרה פעם נוספת. נזכיר כי יבור נעצרה לאחר פרסום פוסט בפייסבוק בו נראים אזרחים רומנים על נגמ"ש-או-טנק בתקופת ההפיכה כנגד הדיקטטור ניקולאה צ'אושסקו. בפוסט ציינה כי "דיקטטורה לא מפילים בקלפי".
לסייע לה בשביתת הרעב ככל האפשר. עד שתפח את נשמתה.13:45 02.12.2025
יעקב הללי
יש לאפשר לה לעשות שביתת רעב עד המוות ! רצונה הוא כבודה !!!13:39 02.12.2025
י.
בתגובה ל: יעקב הללי
לך לעזאזל. חצוף20:40 02.12.2025
תימני אל-חוטי
מעניין מאיזה בית אבות גריאטרי תצא המיתנקשת בראש הממשלה 😊 המישטרה והשב"כ חזק על בתי האבות הגריאטריים.14:48 02.12.2025
אביחי ב.
אני חושב שהיא צודקת. אי אפשר להתנהל לפי הכללים מול שלטון שדורס כל נורמה14:40 02.12.2025
