ד"ר יולנדה יבור, שנעצרה בשבוע שעבר בחשד להסתה לאלימות כלפי ראש הממשלה בעקבות פוסט שפרסמה ברשתות החברתיות, הכריזה על שביתת רעב בזמן שהותה במעצר.

יבור נעצרה ביום חמישי וכעבור כ-24 שעות הגישה המשטרה בקשה להאריך את מעצרה. מאז, בית המשפט האריך את מעצרה פעם נוספת. נזכיר כי יבור נעצרה לאחר פרסום פוסט בפייסבוק בו נראים אזרחים רומנים על נגמ"ש-או-טנק בתקופת ההפיכה כנגד הדיקטטור ניקולאה צ'אושסקו. בפוסט ציינה כי "דיקטטורה לא מפילים בקלפי".

 