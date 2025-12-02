תיעוד דרמטי מרגעי הפיגוע הבוקר: המחבל נפצה כשהוא משוחח עם הלוחמים, שולף סכין מהתיק ומתנפל עליהם. המחבל חוסל

בהמשך לדיווח על פיגוע הדקירה היום (שלישי) סמוך ליישוב עטרת שבחטיבת בנימין, כעת מתפסם תיעוד דרמטי מרגע הדקירה.

דובר צה"ל הוציא הודעה וכתב בה: מצלמות המוצבות להגנת היישוב זיהו חשוד אשר הגיע מכיוון כפר בית רימא ליישוב עטרת. לוחמי צנחנים מגדוד 101 קפצו למרחב ועצרו אותו לבידוק ביטחוני. במהלך הבידוק, המחבל דקר שני לוחמים, הכח הגיב בירי וחיסל את המחבל.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . WhatsApp Video 2025 12 02 At 11.05.14

כתוצאה מהפיגוע נפצעו שני לוחמי צה"ל באורח קל, אשר פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם עודכנו. הוטל כתר על גוש ערורה ובוצעו חסימות בכפרים הסמוכים, כוחות צה"ל מחטיבת בנימין פועלים במרחב.

בתיעוד אכן ניתן לראות את המחבל משוחח עם הלוחמים, שולף סכין מהיד ומתנפל עליהם. המחבל חוסל.