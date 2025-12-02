בהמשך לדיווח על פיגוע הדקירה היום (שלישי) סמוך ליישוב עטרת שבחטיבת בנימין, כעת מתפסם תיעוד דרמטי מרגע הדקירה.
דובר צה"ל הוציא הודעה וכתב בה: מצלמות המוצבות להגנת היישוב זיהו חשוד אשר הגיע מכיוון כפר בית רימא ליישוב עטרת. לוחמי צנחנים מגדוד 101 קפצו למרחב ועצרו אותו לבידוק ביטחוני. במהלך הבידוק, המחבל דקר שני לוחמים, הכח הגיב בירי וחיסל את המחבל.
כתוצאה מהפיגוע נפצעו שני לוחמי צה"ל באורח קל, אשר פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם עודכנו. הוטל כתר על גוש ערורה ובוצעו חסימות בכפרים הסמוכים, כוחות צה"ל מחטיבת בנימין פועלים במרחב.
בתיעוד אכן ניתן לראות את המחבל משוחח עם הלוחמים, שולף סכין מהיד ומתנפל עליהם. המחבל חוסל.
שירי מנתניה
טינופת!!!!! כפרה על החיילים, גיבורי ישראל, אהובים!!!11:18 02.12.2025
שרעבי חיים
אלו הגיבורים שלנו אן בעולם כולו ילדים כאלו תעריכו אותם15:19 02.12.2025
שרעבי חיים
אלו. הגבורים שלנו תעריכו אותם אן כמוכם בכל העולם15:17 02.12.2025
