מפקד חיל האוויר לשעבר: "מרגיש בושה ומבוכה, משפיל מבט"

מפקד חיל האוויר לשעבר, האלוף עמיקם נורקין, מתייחס לאירועים שעל סדר היום ולא שוכח את היום הקשה בהיסטוריה של חיל האוויר: "זה כישלון צבאי"

בצל הפעילות המבצעית הנרחבת של חיל האוויר בחזיתות השונות, התחושות הקשות סביב אירועי השבת השחורה ממשיכות ללוות את צמרת הפיקוד הצבאי. אלוף (מיל') עמיקם נורקין, מפקד חיל האוויר לשעבר, התייחס בשיחה עם עמיחי אתאלי וגדעון אוקו ב-103fm למסקנות שאליהן הגיע לאחר שבחן את התחקירים הצבאיים.

נורקין, שהיה חבר בוועדה לבחינת התחקירים בראשות האלוף סמי תורג'מן, שיתף בגילוי לב בתחושותיו האישיות: "למרות שלא הייתי בשירות, אני מרגיש מבוכה ובושה. אני משפיל מבט". הוא הוסיף כי מדובר בכישלון צבאי ברור: "כאיש צבא אני אומר שיש כאן כישלון. חיל האוויר החמיר עם עצמו בתחקיר מקצועי מאוד, אבל העובדה היא שלא הצלחנו לעצור את המל"טים ומצנחי הרחיפה".

לדברי מפקד חיל האוויר לשעבר, הפעלה מוקדמת יותר של הכוח האווירי הייתה יכולה לשנות את פני המערכה באותו בוקר גורלי. "אני יוצא מנקודת הנחה שאם היו מפעילים את חיל האוויר במהלך הלילה, הדברים היו נראים אחרת לגמרי", העריך נורקין.