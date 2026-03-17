דיווח: חוסל עלי לאריג'אני יועצו הקרוב ביותר של חמינאי

יועצו של חמינאי, עלי לאריג'אני צילום: ויקימדיה

דרמה בטהרן: דיווחים על חיסולו של מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי, מי שניהל בפועל את המדינה והוביל את דיכוי המפגינים האכזרי. רק בשישי האחרון תועד כשהוא "מסתובב חופשי"

על פי דיווחים ראשוניים המגיעים הבוקר (ג') מאיראן, עלי לאריג'אני, הדמות הדומיננטית ביותר בהנהגה האיראנית בחודשים האחרונים, חוסל בתקיפה ממוקדת בלב טהרן. לאריג'אני, ששימש כמזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי, ריכז בידיו עוצמה חסרת תקדים שדחקה הצד את הנשיא פזשכיאן. כרגע אין אימות על חיסולו.

מהמנהיג המתון ל"מדכא המהומות"

לאריג'אני, דוקטור לפילוסופיה ומתמטיקאי בהשכלתו, עבר גלגולים רבים בקריירה הפוליטית שלו. לאחר שנים כיו"ר הפרלמנט (המג'לס), הוא מונה באוגוסט 2025 שוב למזכיר המועצה לביטחון לאומי. למרות שבעבר השמיע קולות מתונים יותר בנושא חובת החיג'אב, בינואר 2026 הוא נחשף כמי שמנע ניסיון להדחת המנהיג העליון ח'אמנאי. בתמורה, קיבל לידיו את האחריות המלאה לניהול המדינה ופיקח על דיכוי המחאות הקטלני שבו נרצחו רבבות מפגינים.

הניסיון בדמשק והסוף בטהרן

בנובמבר 2024 שרד לאריג'אני ניסיון חיסול בדמשק, כאשר תקיפה ישראלית כוונה לפגישה שבה היה אמור להשתתף מיד לאחר פגישתו עם בשאר אל-אסד. באותו אירוע נהרגו יועציו, אך הוא עצמו "ניתק קשר" והתברר מאוחר יותר כי ניצל.

ביום שישי האחרון, במהלך תהלוכות "יום ירושלים" בטהרן, נראה לאריג'אני מפגין ביטחון עצמי גבוה כשהוא מסתובב חופשי בין ההמונים. אולם, המעקב המודיעיני הצמוד נמשך, והלילה לפי הדיווחים, בזמן ששהה בדירת מסתור בטהרן – יחד עם בכירי טרור פלסטינים כמו אכרם אל-עג'ורי – חיל האוויר הישראלי סגר את החשבון.