ליברמן חושף: פניתי לכ"ץ עם תוכנית להכרעת האויב; כך הוא הגיב

שר הביטחון לשעבר ליברמן אומר שפנה לשר הנוכחי כ"ץ כדי להציע רעיונות איך לנצח במלחמה, אך לדבריו כ"ץ עסוק בלהיפגש עם עסקני הליכוד: "כל הזמן מסתכלים שם על הבחירות"

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן חשף כי פנה לשר הביטחון ישראל כ"ץ והציע להיפגש כדי להציג רעיונות והצעות מעשיות להכרעת אויבי ישראל.

לדברי ליברמן, שכיהן בעבר בעצמו כשר הביטחון, למרות חומרת השעה ולמרות הצורך בקבלת החלטות עניינית בזמן מלחמה, שר הביטחון טרם השיב לפנייה, אך כבר הספיק להיפגש עם עסקנים ועם חברי מרכז ליכוד בזמן המלחמה: "אין שם שום יכולת ניהולית. כל הזמן מסתכלים על הסקר הקרוב ועל הבחירות".

ליברמן חשף כי פנה לשר הביטחון ישראל כ״ץ והציע להיפגש כדי להציג רעיונות והצעות מעשיות להכרעת אויבי ישראל. למרות חומרת השעה ולמרות הצורך בקבלת החלטות עניינית בזמן מלחמה, שר הביטחון טרם השיב לפנייה, אך כבר הספיק להיפגש עם עסקנים ועם חברי מרכז ליכוד בזמן המלחמה.



עוד טען כי "‏ההתנהלות הזו ממחישה פעם נוספת שמדובר בממשלה שלא יודעת לתפקד, לא יודעת לנהל, ולא מסוגלת להבחין בין צורכי הביטחון של אזרחי ישראל לבין פוליטיקה קטנה".