הרמטכ"ל: "הלילה השגנו הישגים סיכוליים משמעותיים"

רב-אלוף אייל זמיר חשף הבוקר כי בפעילות לילית חוסלו בלב הבירה האיראנית גורמי טרור מרכזיים הקשורים לזירה הפלסטינית. במקביל, הפעולה הקרקעית בלבנון מתרחבת: "מסירים את האיום מעל יישובי הצפון"

במהלך הערכת מצב מטכ"לית שקיים הבוקר (שלישי), חשף הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, פרטים חדשים על סדרת המבצעים הממוקדים שמנהל צה"ל על אדמת איראן. לדבריו, כוחות הביטחון רשמו הלילה "הישגים סיכוליים משמעותיים" בעלי פוטנציאל לשנות את פני המערכה כולה.

חיסולים בלב טהרן

אחד הגילויים המשמעותיים בדברי הרמטכ"ל נוגע לסיכול ממוקד של בכירים פלסטינים ששהו בטהרן. מדובר בגורמים המעורבים באופן ישיר בהכוונת פעילות טרור ברצועת עזה וביהודה ושומרון, אשר הסתתרו בדירת מסתור בבירה האיראנית.

"צה"ל ממשיך לפעול בעוצמה נגד שורת יעדים באיראן", הצהיר זמיר. "לצד השחיקה המתמשכת ביכולות הייצור התעשייתיות והצבאיות, אנחנו פועלים נגד גורמי משמרות המהפכה וגורמי הדיכוי של המשטר".

הרחבת התמרון בצפון ושיתוף פעולה עם ארה"ב

במקביל לזירה האיראנית, הרמטכ"ל הדגיש כי המערכה נגד חיזבאללה נותרת בראש סדר העדיפויות המבצעי. צה"ל ממשיך בריכוז כוחות משמעותי ובהרחבת הפעולה הקרקעית בדרום לבנון, במטרה להסיר את איום הירי והפשיטה מעל יישובי קו העימות.

זמיר התייחס גם לקשר האסטרטגי עם בעלת הברית הגדולה ביותר: "שיתוף הפעולה בין צה"ל לפיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM) הולך ומתהדק. הפעולות המשותפות הללו מעצימות את ההישגים המבצעיים שלנו בכלל הזירות".

הנחיית הרמטכ"ל לדרג המבצעי: להמשיך ולנצל כל הזדמנות מבצעית כחלק מהמערכה הכוללת נגד "ציר הרשע" האיראני, תוך שמירה על נחישות להסרת האיומים על תושבי מדינת ישראל.