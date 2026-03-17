תקיפת רחפנים איראנית על שגרירות ארה"ב בבגדד

שגרירות ארה"ב בעיראק, הותקפה לפנות בוקר באמצעות ירי רקטות ורחפנים. על פי עדי ראייה התקיפה בוצעה מאזורים שונים כשאחד הרחפנים הצליח לחמוק ממערכות ההגנה ולפגוע במתחם השגרירות. הסיבה ככל הנראה תגובת נקמה של ארגון המזוהה עם איראן

איראן ממשיכה בתקיפות במדינות השכנות ולפנות בוקר תקפה את שגרירות ארה"ב בעיראק. על פי סוכנות הידיעות רויטרס, התקיפה הייתה לעבר השגרירות השוכנת בבגדד, ועל פי מקורות ביטחוניים מעיראק הוגדרה התקיפה כתקיפה העזה ביותר מאז תחילת המלחמה.

שיגור רקטות ורחפנים

על פי הדיווחים, רקטות ולפחות חמישה רחפנים שוגרו לעבר השגרירות- עד ראייה העיד כי ראה לפחות 3 רחפנים נעים לעבר השגרירות. מערכות ההגנה הצליחו להפיל שניים מהם ואילו הרחפן השלישי פגע במתחם השגרירות. הפגיעה הביאה להתפרצות אש ועשן שהחל לעלות מהמתחם, סיפר עד הראייה.

ברויטרס מציינים כי מדובר על פעילות נקמה על תקיפות ארה"ב זאת לאחר שביום שני קבוצת קטאיב חיזבאללה, המזוהה עם איראן הודיעה על מותו של מפקדה הבכיר והדובר. כמו כן כוחות הגיוס העממי מסרו כי בתקיפות נהרגו לפחות 8 מלוחמיהם בעיירה הסמוכה אל קאעים.

מאז תחילת הלחימה איראן תוקפת אתרים ומוסדות במדינות השכונות: איחוד האמירויות, עיראק, בחריין, כווית ועוד עם מאות טילים ורקטות שוגרו לעברם. השבוע אף נפגע שדה התעופה בדובאי והביא לסגירתו הזמנית והפסקת הטיסות.

יש לציין כי משרד התחבורה סיים בסוף השבוע את מבצע חילוץ הישראליים מאזור איחוד האמירויות במבצע לביאות המפרץ. המבצע יצא לדרך במעורבות של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שליט האמירויות מוחמד בן-זאיד שר הבטחון ישראל כץ ושר החוץ גדעון סער. במשרד תחבורה הבהירו והזהירו את הישראלים כי לאור אזהרת המסע של המל״ל מומלץ שלא להגיע לאמירויות - גם לא בטיסות קונקשן. ניתן לחזור לישראל בטיסות מסחריות ליעדים מאירופה.