דנה ויס מזהירה: "זה יכול לקרות מחר בבוקר"

עיתונאית חדשות 12, דנה ויס, מתייחסת להתארכות המלחמה עם איראן, להידגים האדירים של חיל האוויר, ומזהירה: "זה יכול לקרות מחר בבוקר"

בזמן שבישראל קיוו למערכה קצרה וממוקדת, המציאות המדינית והביטחונית בשטח מכתיבה קצב אחר לגמרי. פרשנית חדשות 12, דנה ויס, הסבירה בשיחה עם גדעון אוקו ועמיחי אתאלי ב־103fm כי המערכה מול איראן רחוקה מסיום, וכי ישראל מוצאת את עצמה תלויה לחלוטין באינטרסים של הממשל האמריקני ובפנטגון.

לדברי ויס, התכנון המקורי של המבצע עמד על כחמישה שבועות, אולם כעת מדברים במערכת הביטחון על התארכות של חודש לפחות מעבר ללו"ז המתוכנן. "ההבנה בישראל היא שכמו שארה"ב התחילה את המערכה וישראל הייתה לצידה, ישראל לא תוכל לסיים לפני שארה"ב תסיים", ציינה ויס והוסיפה כי הדבר תקף גם אם האינטרסים האמריקניים, כמו סוגיית מחירי הנפט, אינם חופפים לאלו הישראליים.

העוגן של טראמפ השתנה

ויס הצביעה על כך שהסימן המובהק להתארכות העימות הגיע מהחלטתו של הנשיא טראמפ לדחות את פגישתו עם נשיא סין, שתוכננה לסוף החודש. הפגישה הזו נתפסה כ"עוגן" לסיום הלחימה, ודחייתה מלמדת על כך שהנשיא מבין כי העימות מול טהראן מורכב בהרבה מכפי שהוצג לו בתחילה על ידי יועציו.

למרות זאת, בישראל עדיין מנסים לשכנע את הממשל כי מדובר בנקודת הכרעה ("גיים אובר") שאסור לעצור בה. במערכת הביטחון נאחזים בתקווה שהפתעות מבצעיות יובילו לקריסה פנימית של המשטר האיראני בשבועות הקרובים. "יש רצון אמיתי למצות את המהלך של נפילת המשטר", הסבירה ויס, "יש תחושה שהם מתחילים להבין מה קרה להם, ומקווים לראות את האנשים יוצאים לרחובות".

חוסר הוודאות מול הבית הלבן

עם זאת, ויס הדגישה כי המשתנה הבלתי צפוי ביותר נותר הנשיא טראמפ עצמו. למרות התוכניות והתקוות בירושלים, ההחלטה על סיום המערכה יכולה להתקבל בפתאומיות בבית הלבן. "אצל טראמפ הכל יכול להשתנות ברגע", סיכמה ויס. "יכול להיות שיקום מחר בבוקר ויבין שהכל הסתיים, יכריז על ניצחון וימשיך הלאה".