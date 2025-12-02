תחקירן מערכת 'שבע' פנה לנשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרן ברק, ושאל אותו מה דעתו על בקשת החנינה של בנימין נתניהו.
בפתח השיחה, התחקירן אמר לברק כי הוא שמע בחדשות 12 שהוא הגיב לכך כבר. בתגובה השיב לו ברק: "לא התראיינתי ב-12, אמרתי להם מה שאמרתי לכולם, אני לא יודע אם הם עיוותו את זה. אני מאוד כועס עליהם, הם הפרו אתיקה מקצועית".
לסיום הוסיף ברק: "אני רק אמרתי להם שאני לא מתראיין בנושא".
מה דעתך בנושא?
8 תגובות
1 דיונים
הרועצת המשפטית
הרועצת המשפטית
אהרון ברק צורר היהודים הגדול ביותר מאז הגרמנים11:42 02.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מיואש למדי
מיואש למדי
נניח. אז מה זה אומר שנתניהו ביקש ממנו להגן על ישראל בהאג? נתניהו הוא בן ברית של צוררים גרמנים לדעתך?11:50 02.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שאול
בתגובה ל: הרועצת המשפטית
לא נכון לכתוב כך, הגזמת.19:17 02.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
איאתולה חומייני
בתגובה ל: הרועצת המשפטית
זהירות! בוט איראני.21:36 02.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אייל
אייל
יא דיביל, הוא ניצול שואה שכל משפחתו נשרפה . אין לכם שכל ואין לכם לב, כת של תוכים21:51 02.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מיכה
מיכה
הוא הגורם לקלקול מערכת המשפט .12:10 02.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
בת
מראב שנאה ובורות הסתתרה בינתכם. אני מניחה שתצאו מעתה להתחיל לחפש היכן הסתתה בינתכם. יש לי תשובה אך מפאת כבודו של השופט אהרון ברק אעצור כאן.23:36 02.12.2025
