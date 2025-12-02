אהרן ברק נשאל מה דעתו על בקשת החנינה לנתניהו והשיב כי הוא לא מתראיין בנושא, בהמשך הוא כעס על חדשות 12: "אני מאוד כועס עליהם, הם הפרו אתיקה מקצועית"

תחקירן מערכת 'שבע' פנה לנשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרן ברק, ושאל אותו מה דעתו על בקשת החנינה של בנימין נתניהו.

בפתח השיחה, התחקירן אמר לברק כי הוא שמע בחדשות 12 שהוא הגיב לכך כבר. בתגובה השיב לו ברק: "לא התראיינתי ב-12, אמרתי להם מה שאמרתי לכולם, אני לא יודע אם הם עיוותו את זה. אני מאוד כועס עליהם, הם הפרו אתיקה מקצועית".

לסיום הוסיף ברק: "אני רק אמרתי להם שאני לא מתראיין בנושא".