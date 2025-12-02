המחבל שביצע את פיגוע הדקירה סמוך לעטרת הוא מוהנד טארק אזעתאר, בן ה-17. צבי יחזקאלי כתב: "אפשר ללמוד רבות משני הפיגועים שהיו הבוקר ואתמול"

המחבל שביצע את פיגוע הדקירה הבוקר סמוך לעטרת הוא מוהנד טארק אזעתאר, בן ה-17. צבי יחזקאלי הפרשן לענייני ערבים של חדשות I24 התייחס לרצף הפיגועים: "דיברנו רבות על הפיכת זירת יו"ש לזירה מרכזית אצל ארגוני הטרור – התשתית והמוטיבציה כבר שם, זה כבר מתלקח".

דבריו המלאים: "אפשר ללמוד רבות משני הפיגועים שהיו הבוקר ואתמול בערב. אנחנו רואים את תגובת המשפחות להריסת הבתים ואת גילו הצעיר (17) של המחבל מהבוקר ואפשר להבין בקלות, הם לוקחים בחשבון שתהיה הריסה ועדיין כדאי להם לפגע. שימו לב עד כמה הם גדלים על האיסלאם שמוביל לגי'האד. דיברנו רבות על הפיכת זירת יו"ש לזירה מרכזית אצל ארגוני הטרור – התשתית והמוטיבציה כבר שם, זה כבר מתלקח".

עוד באותו נושא המחבל שדרס לוחמת בחברון ניסה לדרוס שוב וחוסל 07:08 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

הבוקר מחבל ביצע פיגוע דקירה ביישוב עטרת שבבנימין וחוסל. שני פצועים באורח קל במקום. בנוסף המצוד אחר המחבל שדרס אמש לוחמת צה"ל באזור קריית ארבע הסתיים, זאת לאחר שניסה לבצע פיגוע דריסה נוסף וחוסל.