נתוני הרייטינג מאתמול מציגים פערים הולכים וגדלים בין הערוצים המרכזיים. חדשות 12 רשמה נתון גבוה במיוחד במהדורה המרכזית שהגיעה לשיא של 19.6% במהלך ראיון מיוחד. ערוץ 14 ממשיך להתבסס, כאשר "הפטריוטים" רושמת נתון גבוה במאבק מול "משחקי השף".
בזירת החדשות, חדשות 12 שומרת על הובלה משמעותית עם 16.2% צפייה למהדורה המרכזית. נתון זה אף זינק לשיא מרשים של 19.6% במהלך ראיון מיוחד עם אלון אהל במסגרת המהדורה.
חדשות 14 ממשיכה להציג נתונים יציבים וגבוהים יחסית, כשהמהדורה המרכזית רשמה 8.4%. נתון זה מותיר את חדשות 13 הרחק מאחור עם 5% בלבד, ואת חדשות 11 עם 3.3%.
בפריים טיים, "נוטוק" בקשת 12 רשמה 11.3% והובילה את הרצועה. במאבק על המקום השני, "משחקי השף" ברשת 13 רשמה 9.7% וגברה על "הפטריוטים" בערוץ 14, שהשיגה נתון גבוה של 9.2%. למרות ההפסד היחסי, "הפטריוטים" ממשיכה להיות כוח משמעותי ברצועה זו. "זמן אמת" בכאן 11 הסתפקה ב-4.2%.
בגזרת המהדורות המוקדמות (19:00), "המהדורה המוקדמת" בקשת 12 הובילה עם 8.9%. "שבע עם יהודה שלזינגר" (ערוץ 14) רשמה 5.9% וגברה על "אזור בחירה" (רשת 13) שרשמה 5.3%.
ברצועת הלייט נייט, גיא פינס (קשת 12) הוביל עם 5.6%. רשת 13 וערוץ 14 רשמו שוויון: "הצינור" (רשת 13) ו"סטורי לילה" (ערוץ 14) רשמו נתון זהה של 4.4%. "חדשות הלילה" בכאן 11 קיבלה 2.5%.
