עורך דינו של מני בנימין, טען כי מח"ש עיכבה את ראש להב 433 במשך שעות ארוכות אחרי חקירתו, מכיוון שסירב לחתום על תנאי השחרור שלו: "נחצו כל הגבולות"

דרמה בחקירה: המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) הודיעה הלילה (בין ראשון לשני) כי בתום חקירה נוספת שנערכה לראש להב 433, ניצב מני בנימין, הוא שוחרר בתנאים מגבילים – הכוללים איסור יצירת קשר עם המעורבים השונים וחתימה על ערבות עצמית להבטחת התנאי הזה. עם זאת, עורך דינו של בנימין טען כי מח"ש עיכבה את בנימין במשטרה במשך שעות ארוכות אחרי החקירה שלו – אחרי שסירב לחתום על תנאי השחרור.

"מח״ש בחרה להפר את החוק, לבצע עיכוב ולאחר מכן אף מעצר שלא כדין של ניצב מני בנימין ראש להב 433" טען עורך דינו אורי קורב. "בנוסף, בתום חקירתו שארכה 7 שעות, חוקר מח״ש תקף הערב פיזית את ראש להב 433 בעת שהיה בשיחת היועצות עם עו״ד קורב. בשיחה דן ניצב בנימין עם עו״ד קורב, האם להסכים לחתום על תנאי שחרור שנתבקשו לפתע לאחר שהיה משוחרר ללא כל תנאי במשך עשרה ימים. לאחר דיון ממושך, ולמרות היות הדרישה בלתי לגיטימית, הסכים ראש להב לחתום על תנאי השחרור זולת תנאי אחד של אי מפגש עם קצין פקוד שלו שעובד איתו באותו בניין".

לטענת עורך הדין, "תחת שחרורו וזימנו לדיון בפני שופט מחר בבוקר, בחרה מח״ש לעצור את ניצב בנימין, במהלך העולה כדי שימוש לרעה בכח המשרה והפרת אמונים. בעקבות זאת חתם ניצב בנימין על התנאים תחת מחאה ושוחרר בתנאים שנכפו עליו. ניצב בנימין שהוזמן לחקירה 'קצרה של כשעה', נחקר במשך 8 שעות ולאחר מכן עוכב שעות נוספות, ללא שהוצע לו אוכל כלשהו, וכשלא בא דבר לפיו במשך כל היום. חרף זאת שיתף ניצב בנימין פעולה בחקירה לכל אורכה. עוד יצויין כי כעבור כחמש שעות של חקירה ביקש עו״ד קורב לשוחח בדחיפות עם ניצב בנימין, אך ראש זרוע חשיפה לא מסר לו את שמו של החוקר ובפועל לא איפשר את קיום השיחה".

"המעצר וההתנהלות המתוארת נעשו על דעתה של ראש מח״ש" תקף קורב. "נדמה כי בהתנהלותה של מח״ש בפרשה זו, נחצו כל הגבולות ונדרשת התערבות מיידית של גורמים חיצוניים שיציבו למח״ש גבולות והגבלות למען שמירה על שלטון החוק. החוק תקף לכולם".

מח"ש: "הטענה בדבר תקיפה פיזית משוללת כל יסוד"

במח"ש אמרו בתגובה כי "בתום חקירה נוספת שנערכה היום לניצב מני בנימין במח"ש, הוא שוחרר בתנאים מגבילים, ובכללם איסור יצירת קשר עם המעורבים השונים וחתימה על ערבות עצמית להבטחת תנאי זה. צר לנו על סילוף הדברים והטענות החמורות שפורסמו על ידי בא כוחו של ניצב בנימין".

"הטענה בדבר תקיפה פיזית מצד חוקר מח"ש משוללת כל יסוד, לא התרחש כל אירוע אלים, ולניצב בנימין הוענקו לאורך כל החקירה התנאים הנדרשים, לרבות מספר היוועצויות עם עורך דינו" הבהירו. "החקירה נוהלה באופן מקצועי, ובהתאם להוראות הדין. העיכוב בהשלמת ההליך נגרם אך ורק עקב סירובו הממושך של ניצב בנימין לחתום על תנאי השחרור וכשהסכים לכך, הוא שוחרר מיד".