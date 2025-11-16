מגיש ערוץ 14 שמעון ריקלין התנצל בפני חברת הכנסת לשעבר מרב מיכאלי, בעקבות ציוץ סאטירי שפרסם בו השתמע כי היא בירכה על פיגוע: "בדיעבד אני מבין ששגיתי בפרסום, שנתפס על ידי רבים כדיווח עובדתי אמיתי"

העיתונאי ומגיש ערוץ 14 שמעון ריקלין פרסם היום (ראשון) הודעה ברשתות החברתיות בה התנצל בפני חברת הכנסת לשעבר מרב מיכאלי, זאת לאחר שפרסם ציוץ בה השתמע שהיא מברכת על פיגוע. הציוץ פורסם כחלק מפסק הדין של בית המשפט לפשרה בתביעה שהוגשה נגד ריקלין, בו נקבע כי איש התקשורת גם יפצה את מיכאלי בסך של 16 אלף ש"ח.

"בחודש מרץ 2022, שעה לאחר פיגוע הדמים בבאר שבע בו נרצחו 4 אזרחים, פרסמתי פה ציוץ שלכאורה מצטט את מרב מיכאלי אומרת בתגובה לפיגוע: למה הרגו מחבל? אובדן חיים מצער" כתב ריקלין. "כמובן שהדברים שייחסתי למיכאלי לא נאמרו על ידה מעולם, וכוונתי הייתה לעשות ציוץ סאטירי".

"למעשה באותו יום היא פרסמה תנחומים למשפחות הנרצחים וכתבה כי 'המאבק על חיים וביטחון בארצנו לא תם ואנו צריכות וצריכים לעשות כל מה שישיג לנו אותם'" ציין. "למחרת היא גם העניקה אז כשרת התחבורה תעודת הוקרה לאזרח נהג האוטובוס על כך 'שבנחישות ובאומץ ירה אתמול ונטרל את המחבל שלקח אתמול חיים של 4 ישראלים'".

"בדיעבד אני מבין ששגיתי בפרסום, שנתפס על ידי רבים כדיווח עובדתי אמיתי וגרר תגובות קשות מאוד נגד מיכאלי" הודה ריקלין בסיכום. "אני מבקש להתנצל בפניה על העוול שנגרם לה".