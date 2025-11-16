יו"ר האופוזיציה טוען: "אני אומר מידיעה, כמי שהיה בעשרות דיונים על הסדר נורמליזציה עם סעודיה – עסקת F35 מעולם לא הייתה חלק מהסכם נורמליזציה"

דבריו המלאים: "אני אומר מידיעה, כמי שהיה בעשרות דיונים על הסדר נורמליזציה עם סעודיה – עסקת F35 מעולם לא הייתה חלק מהסכם נורמליזציה, מפני שהיה ברור שביטחון ישראל מחייב לשמר את היתרון האיכותי. לא יכול להיות שבגלל חולשתה של הממשלה נוותר על אינטרסים ביטחוניים ישראלים, ונאפשר את עסקת ה-F35".

אמש נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי הוא ידון בקרוב עם יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן על הצטרפות להסכמי אברהם וכי הוא מקווה שהסעודים יצטרפו בקרוב.

בשבוע שעבר פורסם דווח כי ממשל טראמפ שוקל בקשה סעודית לרכוש עד 48 מטוסי קרב חמקניים מדגם F-35 – עסקה בהיקף עשרות מיליארדי דולרים, שעשויה לשנות את מאזן הכוחות במזרח התיכון.

לפי שני גורמים אמריקנים, הבקשה הועברה ישירות לנשיא טראמפ מוקדם יותר השנה, ולאחר בחינה ממושכת הגיעה כעת לדרג הבכיר במשרד ההגנה. הפנטגון סיים את ההערכה המקצועית, והנושא עלה לשולחנו של מזכיר ההגנה. עם זאת, עדיין נדרשים אישור קבינט, חתימה של טראמפ והודעה לקונגרס בטרם תצא העסקה לפועל.