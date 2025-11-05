שינוי מאזן הכוחות במזרח התיכון: ממשל טראמפ שוקל בקשה סעודית לרכוש עד 48 מטוסי קרב חמקניים מדגם F-35 – עסקה בהיקף עשרות מיליארדי דולרים

שובר שיוויון: הבקשה הסעודית לרכישת מטוסי F-35 עברה שלב מרכזי באישור הפנטגון, כך פורסם הלילה (רביעי) ברויטרס.

על פי הדיווח, ממשל טראמפ שוקל בקשה סעודית לרכוש עד 48 מטוסי קרב חמקניים מדגם F-35 – עסקה בהיקף עשרות מיליארדי דולרים, שעשויה לשנות את מאזן הכוחות במזרח התיכון.

לפי שני גורמים אמריקנים, הבקשה הועברה ישירות לנשיא טראמפ מוקדם יותר השנה, ולאחר בחינה ממושכת הגיעה כעת לדרג הבכיר במשרד ההגנה. הפנטגון סיים את ההערכה המקצועית, והנושא עלה לשולחנו של מזכיר ההגנה. עם זאת, עדיין נדרשים אישור קבינט, חתימה של טראמפ והודעה לקונגרס בטרם תצא העסקה לפועל.

כל זאת כאשר בעוד פחות משבועיים, יורש העצר מוחמד בן סלמאן אמור להגיע לביקורו בוושינגטון.

נדגיש כי עד עתה המדינה היחידה במזרח התיכון שמחזיקה במטוסים מסוג זה, היא ישראל.